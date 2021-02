Počet nosorožcov zabitých pytliakmi klesol vďaka pandémii o tretinu

Kapské Mesto 1. februára (TASR) - Počet nosorožcov zabitých pytliakmi pre ich vzácny roh klesol v Juhoafrickej republike (JAR) vlani o tretinu, a to najmä z dôvodu obmedzenia pohybu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Oznámila to v pondelok tamojšia vláda, ktorú citovala tlačová agentúra DPA.



V roku 2020 zabili v JAR menej než 400 nosorožcov; v predchádzajúcom roku predstavovala táto bilancia 594 kusov, uviedla vo vyhlásení ministerka životného prostredia Barbara Creecyová.



Nelegálne poľovanie na ďalšie druhy zvierat vrátane slonov pre ich kly taktiež výrazne pokleslo, dodala ministerka.



Len v samotnom Krugerovom národnom parku pokleslo nelegálne zabíjanie všetkých zvierat o takmer 22 percent. Vlani tam pytliaci zabili 16 slonov, rok predtým 31, píše sa ďalej vo vyhlásení.



"Zatiaľ čo mimoriadne okolnosti týkajúce sa boja proti pandémii čiastočne prispeli k poklesu nelegálne zabitých nosorožcov v roku 2020, úloha strážcov a bezpečnostných pracovníkov, ktorí zostali na svojich postoch, ako aj dodatočné kroky vlády na účinné riešenie týchto prípadov taktiež zohrali významnú rolu," povedala Creecyová.



Medzinárodný fond pre ochranu zvierat (IFAW) vyhlásil, že tento pokles je "povzbudzujúci", ale varoval, že pytliačenie na nosorožcov zostáva v JAR obrovským problémom, predovšetkým v Krugerovom národnom parku.



"Zvieratá zostanú terčom v hľadáčiku pytliackej pušky. Odporúčame preto ešte viac sa zamerať na to, aby vedenie a strážcovia v Krugerovom národnom parku dostali to, čo potrebujú na zastavenie pytliakov," uviedol riaditeľ IFAW pre región južnej Afriky Neil Greentwood.



Hoci je medzinárodné obchodovanie s nosorožími rohmi a slonovinou zakázané, ilegálne pašovanie neprestáva - najmä pre dopyt z Ázie. V Číne a vo Vietname môže cena za kilogram nosorožích rohov na čiernom trhu dosiahnuť 30.000 dolárov. Jeden roh má pritom zvyčajne hmotnosť tri až sedem kilogramov.