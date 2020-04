Počet nových nakazených klesá, Holandsko plánuje uvoľniť opatrenia

Amsterdam 21. apríla (TASR) - Holandská vláda pripravuje postupné uvoľňovanie obmedzení zavedených pre pandémiu koronavírusu. Informoval o tom v utorok denník The Guardian s tým, že k takémuto rozhodnutiu dochádza v rovnaký deň, ako holandský Národný inštitút pre verejné zdravie a životné prostredie (RIVM) oznámil 729 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je najnižší denný prírastok infikovaných od 23. marca.



RIVM okrem počtu nových nakazených ohlásil aj 165 nových úmrtí, ktorých tak v krajine celkovo evidujú už 3916. V Holandsku doteraz zaznamenali 34.134 nakazených, z ktorých 9897 bolo hospitalizovaných.



Daniel Boffey, šéf bruselskej pobočky denníka The Guardian, v utorok napísal, že holandská vláda sa chystá oznámiť otvorenie niektorých škôl, a to od začiatku mája. K takémuto kroku podľa jeho informácií pristúpila na základe odporúčaní expertov, podľa ktorých reprodukčné číslo vírusu (R0) je v súčasnosti menšie než 1, čo znamená, že jeden nakazený človek môže infikovať menej ako jednu ďalšiu osobu.



Spravodajská televízia RTL Nieuws tvrdí, že vláda oznámi v stredu večer opätovné otvorenie základných škôl od 11. mája. Má sa tak stať na tlačovej konferencii premiéra Marka Rutteho, ktorá sa začne o 19.00 h.



V Holandsku okrem toho v pondelok večer evakuovali domov s opatrovateľskou službou Wellenshof ležiaci v meste Liessel ležiacom na juhovýchode krajiny, v ktorom sa nachádzalo aj niekoľko infikovaných. K preventívnej evakuácii 24 seniorov došlo pre dym, ktorý ústav zahalil v dôsledku neďalekého lesného požiaru. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenie nadácie, ktorá domov prevádzkuje.



Pre obyvateľov domova podľa slov šéfky tejto nadácie Coby Nogaredeovej zorganizovali miestne zdravotnícke úrady evakuáciu špeciálnym spôsobom tak, že boli zaistené všetky preventívne opatrenia, aby sa "zamestnanci či klienti nemohli navzájom infikovať".



Požiar vypukol v prírodnej rezervácii Deurnese Peel. Do utorka sa ho aj pre silný vietor nepodarilo uhasiť, o čo sa okrem hasičov snažia aj dva vrtuľníky vzdušných síl vybavené hasičskou technikou. Pri požiari sa podľa miestnych úradov nikto nezranil, oheň tam však do utorňajšieho rána spálil približne 150 hektárov rašeliniska.