Počet nových prípadov koronavírusu v Grécku prudko vzrástol

Atény 28. decembra (TASR) - Grécko v priebehu utorka zrejme dosiahne najvyšší denný prírastok potvrdených prípadov nákazy koronavírusom od vypuknutia pandémie. Uviedol to tamojší minister zdravotníctva Thanos Plevris s tým, že predbežný počet nových prípadov už presiahol 15.000. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Dnes, už na základe dopoludňajšieho vyhodnotenia, máme viac ako 15.000 prípadov, čo znamená, že budeme mať najvyšší (denný) počet prípadov, keďže (variant omikron) je nákazlivejší," povedal minister Plevris pre televíznu stanicu ERT.



Predchádzajúci rekord pritom grécka vláda hlásila v pondelok, keď pribudlo 9284 nakazených a 66 súvisiacich úmrtí. V rovnaký deň príslušné úrady avizovali sprísnenie protiepidemických opatrení v období od 3. do 16. januára.



V tomto období bude povinné nosenie respirátorov alebo dvoch vrstiev rúšok v obchodoch a prostriedkoch verejnej dopravy. Zábavné podniky budú musieť zatvoriť najneskôr o polnoci, kapacita tribún na futbalových štadiónoch sa zníži na desať percent a v štátnej správe sa rozšíri práca z domu, pričom sa upravia aj úradné hodiny. Do domovov opatrovateľských služieb budú vpúšťať iba návštevy s negatívnym PCR testom na koronavírus.



Grécka vláda predtým sprísnila opatrenia s účinnosťou od 24. decembra do 3. januára. Okrem iného zakázala všetky verejné oslavy počas vianočných a novoročných sviatkov a opätovne zaviedla aj povinné nosenie rúšok vo vonkajších priestoroch.



V Grécku je proti covidu plne zaočkovaných 80 percent obyvateľstva. Tretiu, tzv. posilňovaciu dávku, vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dostala už takmer tretina Grékov.