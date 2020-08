Počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Taliansku klesol pod 1000

Rím 31. augusta (TASR) - Taliansko zaznamenalo v pondelok 996 nových prípadov nákazy koronavírusom. Denný nárast po prvý raz od 25. augusta neprekročil hranicu jedného tisíca, informovala agentúra DPA.



Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že celkový počet nakazených stúpol na 269.214. Počet mŕtvych sa zvýšil o šesť na 35.483.



Od 26. do 30. augusta sa denný nárast počtu nakazených pohyboval od 1300 do 1400, čo je najviac od začiatku mája, keď začalo Taliansko uvoľňovať prísne epidemiologické opatrenia.



Taliansko bolo jednou z prvých európskych krajín zasiahnutých koronavírusovou pandémiou. Po prudkom náraste počtu nakazených v marci a apríli sa úradom podarilo dostať šírenie vírusu do veľkej miery pod kontrolu.



Najnižší počet novonakazených Taliansko zaznamenalo 14. júla (114), najviac 21. marca (6557). V uplynulých týždňoch začal počet prípadov opäť stúpať. Rovnaký trend zaznamenal aj zvyšok Európy.



O dva týždne Taliansko plánuje po šesťmesačnej prestávke opäť otvoriť školy. Premiér Giuseppe Conte označil ich bezpečné otvorenie za "najvyššiu prioritu".



"Taliansko je znovu v prvej línii práce na užitočných stratégiách v boji s koronavírusom," uviedol Conte na Twitteri.