Počet nových prípadov nákazy v J. Kórei je pod 100 už 4. deň po sebe

Soul 18. marca (TASR) - Južná Kórea nahlásila v stredu, štvrtý deň po sebe, dvojmiestny číselný údaj týkajúci sa nových prípadov nákazy koronavírusom. Zdravotnícke úrady sú však stále v pohotovosti, pretože po celej krajine sa vyskytujú nové zhluky prípadov tejto infekcie, napísala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



V utorok zistili v Južnej Kórei 93 nových prípadov, predtým v pondelok to bolo 84 nakazených a v nedeľu 74. Počty sa teda držia pod stovkou a celkovo je v krajine 8413 prípadov infekcie, informovalo Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC).



Novému koronavírusu, spôsobujúcemu ochorenie dýchacích ciest, podľahlo v Južnej Kórei zatiaľ celkovo 84 ľudí, väčšinou starších pacientov trpiacich aj inou chorobou. Koronavírus sa objavil koncom vlaňajška v Číne v meste Wu-chan.



Približne 60 percent potvrdených prípadov v Južnej Kórei súvisí s náboženskou sektou Sinčchondži v meste Tägu, ktoré má 2,5 milióna obyvateľov a je štvrtým najväčším v krajine.



Nové prípady nákazy pribúdajú každý deň výrazne pomalšie od druhého týždňa tohto mesiaca, pretože zdravotnícke úrady realizovali rozsiahle testovanie 210.000 vyznávačov sekty Sinčchondži, ktorá bola ohniskom nákazy a z ktorej sa vírus šíril.



Agentúra Jonhap v stredu tiež informovala, že námestník juhokórejského ministra zdravotníctva sa dal do dobrovoľnej izolácie, lebo prišiel do kontaktu s pacientom s potvrdeným ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje práve nový koronavírus.



Soul oznámil, že plánuje poskytnúť 327,1 miliardy jenov (264,7 milióna dolárov) ako finančnú pomoc obyvateľom veľkomesta, ktorí cítia vplyv núdzových opatrení v boji proti koronavírusu.