Počet nových prípadov nákazy v Nemecku výrazne stúpol

Berlín 8. októbra (TASR) - Nemecko zaznamenalo za posledných 24 hodín viac ako 4000 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je výrazný nárast o viac než 1200 v porovnaní s predošlým dňom. Vyplýva to z údajov tamojších zdravotníckych úradov zo štvrtkového rána, informovala agentúra DPA.



Aktuálne údaje Inštitútu Roberta Kocha (RKI) ukazujú, že v Nemecku potvrdili za uplynulý deň 4058 novoinfikovaných. V stredu v krajine zaevidovali 2828 nových prípadov nákazy.



Nemecko nezaznamenalo také vysoké denné počty nových prípadov od vrcholu pandémie z konca marca a začiatku apríla. V krajine ich vtedy pribúdalo vyše 6000 za deň predtým, ako výrazne poklesli. Počet infekcií sa začal opätovne zvyšovať v júli, približuje DPA.



V stredu sa väčšina zo 16 nemeckých spolkových krajín dohodla na tom, že zavedie zákaz pobytu ľudí z ohnísk nákazy v krajine v hoteloch v iných častiach Nemecka.



Diskusie o sprísňovaní opatrení prišli v čase, keď hovorca spolkovej vlády Steffen Seibert varoval, že zdravotnícke úrady snažiace sa vysledovať kontakty infikovaných by mohli byť preťažené.



V stredu tiež nemecká vláda pridala na svoj zoznam rizikových oblastí v zahraničí okrem viacerých krajín a ich častí aj päť slovenských regiónov - Bratislavu, Žilinu, Prešov, Nitru a Trnavu.



Za rizikové označuje Berlín tie krajiny, v ktorých počet nových prípadov nákazy prekročí 50 na 100.000 obyvateľov za posledných sedem dní. Momentálne to platí celkovo pre 127 krajín a čiastočne pre 15 ďalších. Navrátilci z rizikových oblastí musia ísť v Nemecku do 14-dňovej karantény, kým nemajú negatívny test na koronavírus.



V Nemecku sa novým druhom koronavírusu od začiatku pandémie nakazilo najmenej 310.144 ľudí a 9578 pacientov ochoreniu COVID-19 podľahlo.