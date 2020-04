Počet nových prípadov v Južnej Kórei nákazy potvrdzuje klesajúci trend

Soul 12. apríla (TASR) - Počet nakazených novým typom koronavírusu stúpol v Južnej Kórei na 10.512. V krajine doposiaľ evidujú 214 úmrtí, uviedla v nedeľu agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie Kórejského centra pre kontrolu chorôb (KCDC).



Za posledných 24 hodín pribudlo v krajine 32 nových prípadov ochorenia COVID-19 a tri úmrtia, čím sa ďalej potvrdzuje klesajúci trend šírenia nákazy.



Počet prípadov v tejto ázijskej krajine sa v porovnaní so začiatkom marca, keď denne pribúdali stovky nových prípadov, nedávno spomalil. Existujú však obavy z ďalšieho nárastu počtu infikovaných, a to najmä v súvislosti s rizikom nedávneho prenosu nákazy v baroch a iných voľnočasových zariadeniach, ako aj jednotlivcami prichádzajúcimi zo zahraničia.



Juhokórejské úrady v piatok evidovali 91 pacientov, ktorých považovali za vyliečených a mali znovu pozitívny výsledok testov. Riaditeľka KCDC Čong Un-gjong uviedla, že u týchto pacientov sa nákaza skôr opäť aktivovala, než by boli znovu infikovaní.



Podľa usmernenia WHO môže byť pacient prepustený z nemocnice, ak dva po sebe idúce testy s odstupom najmenej 24 hodín boli negatívne. Podľa súčasných štúdií trvá asi dva týždne, kým sú ľudia s miernou formou ochorenia COVID-19 klinicky vyliečení od doby, čo sa u nich objavili príznaky.