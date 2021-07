Nové prípady v Taliansku výrazne pribúdajú, prevláda variant delta

Rím 23. júla (TASR) - Počty prípadov nákazy koronavírusom v Taliansku zreteľne vzrástli. Sedemdňová incidencia stúpla za týždeň v celej krajine na v priemere 41 infekcií na 100.000 obyvateľov, kým pred týždňom to bolo ešte iba 19, informovala v piatok agentúra DPA.



Viacero prípadov infekcie zaznamenali medzi mladými ľuďmi, uvádza sa v pravidelnej správe o situácii v súvislosti s koronavírusom, ktorú talianske ministerstvo zdravotníctva zverejnilo v piatok.



Počet hospitalizovaných pacientov s koronavírusom na jednotkách intenzívnej starostlivosti zostáva podľa expertov na podobnej nízkej úrovni ako v priebehu minulého týždňa.



Vysoko nákazlivý koronavírusový variant delta sa v Taliansku ďalej šíri a medzičasom prevláda, píše DPA. Vláda talianskeho premiéra Maria Draghiho vo štvrtok večer reagovala zavedením prísnych protipandemických pravidiel. Od 6. augusta bude v krajine pre viaceré aktivity v uzavretých priestoroch potrebný doklad o očkovaní, negatívny test na koronavírus či potvrdenie o zotavení sa z ochorenia COVID-19. Taliansko tiež predĺžilo núdzový stav do 31. decembra.



Krajina so zhruba 60 miliónmi obyvateľov vo štvrtok zaregistrovala 5057 nových prípadov nákazy za jediný deň a 15 úmrtí. Plne zaočkovaných bolo doposiaľ približne 53 percent obyvateľov vo veku nad 12 rokov.