Analýza: Počet občanov EÚ žijúcich v Británii klesol za rok o 200.000

Londýn 17. septembra (TASR) - Počet občanov Európskej únie žijúcich v Spojenom kráľovstve klesol za minulý rok o 200.000. Ukázali to údaje zverejnené v piatok britským Národným štatistickým úradom (ONS). Informácie priniesli spoločne tlačové agentúry PA Media a DPA.



Počet občanov EÚ s bydliskom v Británii klesol v roku 2020 z 3,7 milióna na 3,5 milióna, uviedli analytici. Podľa nich rozhodnutie ľudí odísť z ostrovnej krajiny ovplyvnili pravdepodobne také faktory ako pandémia koronavírusu a brexit, teda vystúpenie Británie z Únie.



Hovorca ONS pre spravodajskú agentúru PA povedal: "Rozhodnutia migrovať sú zložité a rozhodnutie človeka prisťahovať sa alebo odsťahovať sa z Británie vždy ovplyvňuje celá škála faktorov, vrátane sociálnych a ekonomických dôvodov."



"Je možné, že vplyv na správanie a rozhodnutia nebritských obyvateľov žijúcich v Spojenom kráľovstve mala pandémia, popri iných faktoroch ako napríklad vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ. Tu môže ísť o nárast odchádzajúcich ľudí, ale tiež o pokles ľudí prichádzajúcich žiť do Británie," dodal hovorca.



Súčasný počet obyvateľov krajiny sa odhaduje na 66,282 milióna. Najpočetnejšími nebritskými štátnymi príslušníkmi sú stále Poliaci, ktorých je 738.000. Nasledujú Rumuni, ktorých je 384.000, potom Íri, Indovia a Taliani.



India je naďalej najbežnejšou krajinou narodenia mimo Spojeného kráľovstva – takýchto obyvateľov je 880.000. Nasleduje Poľsko so 691.000 ľuďmi a potom Pakistan, Írsko a Rumunsko.



Londýn je stále oblasťou s najväčším podielom obyvateľov, ktorí sa nenarodili v Británii a nie sú Briti. Obyvatelia nenarodení v Británii tvoria 37 percent Londýnčanov a iní ako britskí občania tvoria 22 percent populácie hlavného mesta.