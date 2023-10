Počet občanov USA zabitých v Izraeli stúpol na 22

Washington 11. októbra (TASR) - Počet potvrdených úmrtí občanov USA po sobotnom útoku militantného palestínskeho hnutia Hamas proti Izraelu stúpol ZO 14 na 22, oznámilo v stredu americké ministerstvo zahraničných vecí. TASR prevzala správy z tlačových agentúr AP a AFP.



Občania USA sú aj medzi približne 150 rukojemníkmi odvlečenými do pásma Gazy, potvrdil prezident Joe Biden v utorok. Bojové operácie si už vyžiadali na oboch stranách najmenej 2200 životov.



"Vyjadrujeme našu najhlbšiu sústrasť rodinám všetkých ľudí, ktoré to postihlo," uviedol v stredu hovorca ministerstva.



Biden dal útoky militantov Hamasu do priamej súvislosti s antisemitizmom šíriacim sa po celom svete.



"Tento útok vyniesol na povrch bolestné spomienky a jazvy, spôsobené tisícročím antisemitizmu a genocídou židovskému ľudu," povedal Biden novinárom. "A v týchto chvíľach si musíme jasne povedať: pre terorizmus nie je žiadne ospravedlnenie, žiaden dôvod a tento druh terorizmu, aký tu vidíme, je úplne necivilizovaný, úplne necivilizovaný," dodal.



Biden informoval, že spolu s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou sa v stredu telefonicky rozprávali s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Bol to ich už najmenej štvrtý vzájomný telefonát od sobotňajšieho útoku teroristov Hamasu na Izrael.



Podľa hovorcu Spojené štáty sľúbili, že budú pevne stáť za Izraelom, svojím blízkym spojencom.