Počet obetí bojov s Izraelom v Gaze presiahol 22.800

Gaza 7. januára (TASR) - Najmenej 22.835 ľudí zahynulo na palestínskych územiach od vypuknutia vojny s Izraelom 7. októbra minulého roka, uviedlo v nedeľu palestínske ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Ministerstvo riadené palestínskym radikálnym hnutím Hamas vo vyhlásení spresnilo, že za uplynulých 24 hodín zaznamenalo dovedna 113 úmrtí. Za tri mesiace bojov tiež v tejto palestínskej enkláve utrpelo zranenia celkovo 58.416 ľudí, uvádza ministerstvo.



Invázia izraelskej armády v Pásme Gazy je odpoveďou na útoky, ktoré 7. októbra uskutočnili ozbrojenci z Hamasu a ďalších militantných skupín na území Izraela. Pri útokoch zahynulo približne 1200 ľudí vrátane vyše 800 civilistov. Ďalších zhruba 250 ľudí militanti uniesli.



Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a palestínskych civilistov tak zneužíva ako ľudské štíty. Hamas to popiera.