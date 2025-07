Počet obetí bojov v Sýrii sa zvýšil na 1120, tvrdí sýrske centrum

Damask 20. júla (TASR) - Počet obetí ozbrojených potýčok v juhosýrskej provincii Suwajdá sa od minulého víkendu zvýšil na najmenej 1120. Uviedlo to v nedeľu Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR). V oblasti platí od sobotňajšieho rána krehké prímerie vyhlásené prezidentom Ahmadom Šarom, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Nepokoje v meste Suwajdá a jeho okolí vypukli v nedeľu 13. júla, keď sa do ozbrojeného sporu dostali miestne drúzske milície a členovia sunnitských beduínskych klanov. Do konfliktu sa následne zapojili ozbrojené zložky novej sýrskej vlády podporujúce beduínov, ozbrojené kmene z iných častí krajiny, ako aj Izrael, ktorý sa postavil na stranu drúzov.



Podľa najnovšej bilancie SOHR si potýčky medzi nimi vyžiadali 1120 obetí. Medzi nimi je 427 drúzskych bojovníkov a 298 civilistov. Okrem nich prišlo o život 354 príslušníkov vládnych bezpečnostných síl a 21 sunnitských beduínov. Pri izraelských náletoch zahynulo 15 vládnych vojakov.



Svedkovia, drúzske frakcie a SOHR počas násilností obvinili sýrske vládne sily z toho, že po svojom vstupe do provincie Suwajdá - začiatkom tohto týždňa - sa spoločne s beduínmi podieľali na násilnostiach vrátane mimosúdnych popráv.



V oblasti podľa pozorovateľského centra od sobotňajšieho večera vládne relatívny pokoj a strany zapojené do konfliktu prímerie rešpektujú. Do mesta Suwajdá, odkiaľ sa podľa islamistickej vlády stiahli beduínske kmene, v nedeľu vstúpil prvý konvoj s humanitárnou pomocou pre miestne prevažne drúzske obyvateľstvo.



Šara po oznámení prímeria s Izraelom, ktoré sprostredkovali Spojené štáty, zopakoval svoj sľub, že nové vedenie Sýrie bude chrániť etnické a náboženské menšiny. Krajinu vedie od decembrového zvrhnutia dlhoročného diktátora Bašara Asada islamistická vláda.