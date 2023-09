Počet obetí búrky v Grécku stúpol na najmenej dve

Atény 6. septembra (TASR) - Grécki hasiči našli v stredu telo staršej ženy v obci Paltsi v strednej oblasti krajiny, čím počet obetí prívalového dažďu a záplav stúpol na dve. Ďalšie osoby sú nezvestné. TASR správu prevzala z agentúr DPA, AP a Reuters.



Paltsi sa nachádza v oblasti horského regiónu Pelion východne od prístavného mesta Volos. Telo ženy sa našlo pod hromadou dreva, uviedol predstaviteľ hasičského zboru s tým, že po nezvestných osobách sa naďalej pátra.



Búrka Daniel v pondelok zasiahla Grécko a spôsobila zosuvy pôdy, zničila most, poškodila stĺpy elektrického vedenia a voda odplavila desiatky áut.



Vo Volose v dôsledku búrky prišiel v utorok o život farmár, na ktorého sa zrútila stena. Prívalový dážď poškodil aj časť budovy domova dôchodcov, odkiaľ do bezpečia v utorok večer previezli približne 94 ľudí.



Búrka postihla aj niektoré oblasti Turecka. Nepriaznivé počasie pripravilo o život už najmenej päť ľudí - traja ľudia zahynuli v kempingu na severozápade krajiny, ďalšie dve osoby zomreli v Istanbule.



Búrky a následné záplavy na juhozápadnom pobreží Čierneho mora si vyžiadali v Bulharsku najmenej dve obete na životoch. Ďalší traja ľudia sú nezvestní.



Voda prenikla aj do mnohých bulharských hotelov. Úrady v letovisku Careve vyhlásili stav núdze po tom, čo sa rieka Veleka vyliala z brehov. Zároveň dôrazne požiadali obyvateľov, aby sa presunuli do vyššie položených oblastí.