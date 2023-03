Počet obetí čelnej zrážky vlakov v Grécku sa zvýšil na 57

Atény 2. marca (TASR) - Na 57 mŕtvych stúpol počet obetí utorkovej čelnej zrážky vlakov pri meste Larisa na severe Grécka. V nemocniciach je 48 zranených, šesť z nich na jednotke intenzívnej starostlivosti. Nezvestných je 56 osôb. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



"Je možné, že niekto sa mohol nachádzať v (osobnom) vlaku aj bez toho, aby ho jeho príbuzní vyhlásili za nezvestného," povedala vo štvrtok hovorkyňa gréckej polície Constantia Dimogliduvá.



K nehode došlo v utorok krátko pred polnocou približne na polceste medzi Aténami a Solúnom. Po zrážke nákladného a osobného vlaku sa vykoľajilo niekoľko vozňov. Medzi cestujúcimi bolo množstvo študentov vracajúcich sa do škôl po predĺženom víkende.



Polícia po nehode zadržala 59-ročného prednostu železničnej stanice v Larise. Bude voči nemu vznesené obvinenie z niekoľkonásobného usmrtenia z nedbanlivosti. V prípade usvedčenia mu hrozí doživotný trest. Prednosta sa podľa hovorcu vlády "priznal k zodpovednosti, nedbanlivosti a pochybeniu". Osobný vlak s približne 350 ľuďmi jazdil niekoľko kilometrov na tej istej koľaji ako nákladný vlak.



Grécky minister dopravy Kostas Karamanlis v stredu v súvislosti s tragickou zrážkou podal demisiu. Vo vyhlásení uviedol, že cíti "povinnosť" odstúpiť, lebo to je "základný prejav úcty voči ľuďom, ktorí tak nespravodlivo prišli o život".



Pred sídlom železničnej spoločnosti protestovali stovky ľudí



Vo štvrtok sa v Aténach konala demonštrácia proti nedostatkom a zlyhaniam v železničnej doprave. Pred sídlom gréckej železničnej spoločnosti Hellenic Train sa zišli stovky ľudí.



Vlakovú dopravu v Grécku vo štvrtok ochromil 24-hodinový štrajk železničiarov. Sú nespokojní s pracovnými podmienkami, nedostatkom personálu a zavádzaním modernejších bezpečnostných technológií. Štrajk až do štvrtkovej polnoci (23.00 h SELČ) vyhlásili aj zamestnanci aténskeho metra, ktorí tvrdia, že čelia podobným problémom ako železničiari.



Približne 700 ľudí sa vo štvrtok zhromaždilo pred sídlom železničnej spoločnosti Hellenic Train v Aténach, kde protestovali proti chronickým nedostatkom a zlyhaniam. Tie v utorok krátko pred polnocou spôsobili čelnú zrážku dvoch vlakov s 57 mŕtvymi. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Sme nahnevaní na túto spoločnosť, na vládu a na minulé vlády, ktoré neurobili nič na zlepšenie podmienok na gréckych železniciach," povedal penzista Stavros Nantis.



Protestujúci si minútou ticha uctili pamiatku obetí nehody.



Prednosta železničnej stanice v stredogréckom meste Larisa priznal zodpovednosť za tragédiu - pustil totiž protiidúce vlaky na tú istú koľaj. Odborári tvrdia, že nehode by zabránili automatické bezpečnostné systémy na trati, ale tie tam nenainštalovalo niekoľko manažmentov spoločnosti po sebe.



Spoločnosť Hellenic Train prevádzkujúca vlaky bola v roku 2017 sprivatizovaná a predaná talianskej železničnej spoločnosti Ferrovie Dello Stato Italiane. Obavy o bezpečnosť železnice však zostali, uviedol Nantis.