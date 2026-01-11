< sekcia Zahraničie
Počet obetí celonárodných demonštrácií v Iráne stúpol na viac ako 500
HRANA sa odvoláva na aktivistov pôsobiacich v Iráne, ktorí informácie o počte obetí a zadržaných osôb preverujú. Podľa organizácie existujú obavy, že počty budú ešte narastať.
Autor TASR
Teherán 11. januára (TASR) - Tvrdé zásahy proti celonárodným protestom v Iráne si už vyžiadali najmenej 538 obetí, informovala mimovládna organizácia monitorujúca porušovanie ľudských práv v Iráne Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA. Ďalších viac ako 10.600 ľudí bolo počas demonštrácií zadržaných, informuje TASR podľa agentúry AP.
Agentúre AP sa tieto čísla nepodarilo nezávisle overiť, keďže internet a telefonické spojenie sú v Iráne momentálne blokované. Iránska vláda celkové počty obetí nezverejnila.
Rozsiahle demonštrácie sa začali v Teheráne 28. decembra ako protest proti ekonomickým problémom a prudko rastúcej inflácii, no rýchlo sa rozšírili aj do ďalších miest islamskej republiky. V súčasnosti predstavujú jednu z najväčších výziev pre teokratické orgány, ktoré vládnu v Iráne od islamskej revolúcie v roku 1979.
