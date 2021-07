Počet obetí covidu v Afrike stúpol za týždeň o 43 percent

Brazzaville 16. júla (TASR) – Počet úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 v Afrike stúpol za týždeň o 43 percent, a to v dôsledku nedostatku nemocničných lôžok a kyslíka, informovala vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia.



Podľa regionálneho úradu WHO pre Afriku zomrelo v dôsledku covidu v období od 5. do 11. júla 6273 ľudí. Minulý týždeň covidu podľahlo 4384 osôb, pripomína AFP.



Riaditeľka WHO pre Afriku Matshidiso Moetiová na tlačovom brífingu v sídle regionálneho úradu WHO v Brazzaville uviedla, že nárast obetí „je jasným znamením, že nemocnice v najhoršie zasiahnutých krajinách sa blížia k hranici svojich kapacít". Je podľa jej slov extrémne dôležité, aby africké krajiny zvýšili produkciu kyslíka a pomohli tak pacientom s ťažkým priebehom choroby.



Nárast úmrtí podľa WHO prichádza v čase chronického nedostatku vakcín, rozšírenia nákazlivejšieho variantu delta, ktorý doteraz objavili v 21 afrických krajinách, a únavy verejnosti z protiepidemických opatrení.



V Afrike doteraz evidujú viac ako šesť miliónov prípadov nákazy, čo je síce menej ako na ostatných kontinentoch, podľa odborníkov však ide o výrazné podhodnotenie situácia a skutočný počet prípadov je omnoho vyšší.



Medzitým vo štvrtok vodcovia afrických krajín rokovali so Svetovou bankou. „Pre prekonanie tejto krízy treba toho ešte stále urobiť veľa," povedal na úvod stretnutia v Abidjane prezident Pobrežia Slonoviny Alassane Ouattara. „Menej ako tri percentá obyvateľov Afriky dostali prvú dávku vakcíny, v porovnaní s približne 54 percentami v Spojených štátoch a Európskej únii," pripomenul.



Predseda Africkej únie Moussa Faki Mahamat vyzval na reštrukturalizáciu dlhov afrických krajín, ktoré podľa neho potrebujú „okamžitú likviditu na nákup vakcín" a podporu finančnej obnovy. Pandémia v Afrike spôsobila stratu 25 až 30 miliónov pracovných miest, pričom asi 40 miliónov ľudí vďaka nej upadlo späť do extrémnej chudoby, dodal Mahamat.



Cieľom stretnutia afrických lídrov so Svetovou bankou je dohodnúť finančnú podporu na nasledujúce tri roky, približuje AFP.