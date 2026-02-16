< sekcia Zahraničie
Počet obetí cyklónu Gezani na Madagaskare stúpol na 59
Viac ako 16.000 ľudí muselo svoje domovy opustiť.
Autor TASR
Toamasina 16. februára (TASR) - Na najmenej 59 sa zvýšil počet obetí tropického cyklónu Gezani na Madagaskare, pričom ďalších 15 ľudí je stále nezvestných, uviedla v pondelok miestna agentúra pre riadenie katastrof. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Cyklón, ktorý 10. februára zasiahol pevninu ostrova s vetrom presahujúcim 250 kilometrov za hodinu, si podľa tamojšieho úradu pre zvládanie kríz a katastrof (BNRGC) dosiaľ vyžiadal minimálne 59 obetí, keď viac ako 16.000 ľudí muselo svoje domovy opustiť.
Väčšinu obetí hlásili z prístavného mesta Toamasina ležiacom na východnom pobreží. Škody na obytných domoch boli rozsiahle, cyklón zničil približne 25.000 budov a 27.000 ďalších zaplavila voda, uvádza sa v správe.
Svetový potravinový program (WFP) v piatok varoval, že „rozsah škôd je ohromujúci“, pričom Toamasina funguje len s približne piatimi percentami dodávok elektrickej energie a bez prístupu k vode. Čína a Francúzsko vyslali na ostrov svoje tímy, ktoré budú pomáhať pri pátracích a záchranných akciách.
Podľa meteorológov ide o jeden z najsilnejších cyklónov v regióne od začiatku satelitných meraní, ktorý je intenzitou porovnateľný s ničivým cyklónom Geralda z februára 1994. Ten si na Madagaskare vyžiadal vyše 200 mŕtvych a pol milióna ľudí sa ocitlo bez domova.
Sezóna cyklónov trvá v juhozápadnej časti Indického oceánu zvyčajne od novembra do apríla, pričom ročne ich v tejto oblasti vznikne v priemere 12.
Cyklón, ktorý 10. februára zasiahol pevninu ostrova s vetrom presahujúcim 250 kilometrov za hodinu, si podľa tamojšieho úradu pre zvládanie kríz a katastrof (BNRGC) dosiaľ vyžiadal minimálne 59 obetí, keď viac ako 16.000 ľudí muselo svoje domovy opustiť.
Väčšinu obetí hlásili z prístavného mesta Toamasina ležiacom na východnom pobreží. Škody na obytných domoch boli rozsiahle, cyklón zničil približne 25.000 budov a 27.000 ďalších zaplavila voda, uvádza sa v správe.
Svetový potravinový program (WFP) v piatok varoval, že „rozsah škôd je ohromujúci“, pričom Toamasina funguje len s približne piatimi percentami dodávok elektrickej energie a bez prístupu k vode. Čína a Francúzsko vyslali na ostrov svoje tímy, ktoré budú pomáhať pri pátracích a záchranných akciách.
Podľa meteorológov ide o jeden z najsilnejších cyklónov v regióne od začiatku satelitných meraní, ktorý je intenzitou porovnateľný s ničivým cyklónom Geralda z februára 1994. Ten si na Madagaskare vyžiadal vyše 200 mŕtvych a pol milióna ľudí sa ocitlo bez domova.
Sezóna cyklónov trvá v juhozápadnej časti Indického oceánu zvyčajne od novembra do apríla, pričom ročne ich v tejto oblasti vznikne v priemere 12.