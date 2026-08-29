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Počet obetí dronového útoku na sklad neďaleko Kyjeva stúpol na 37
Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko v noci na sobotu vystrelilo na Ukrajinu najmenej dve rakety a 267 dronov.
Autor TASR,aktualizované
Kyjev 29. augusta (TASR) - Na najmenej 37 stúpol počet obetí ruského útoku na sklad s výbušnými predmetmi neďaleko Kyjeva, uviedli v sobotu miestni predstavitelia. Desiatky ľudí utrpeli zranenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
„Počet obetí v okrese Buča sa, žiaľ, zvýšil na 37. Záchranári a všetky príslušné zložky pokračujú v zásahu na mieste tragédie,“ uviedol na platforme Telegram šéf kyjevskej správy Tymur Tkačenko. Medzi obeťami je údajne aj starosta obce Dmytrivka, ktorá leží západne od Kyjeva.
Na mieste bolo nasadených vyše 300 príslušníkov záchranných zložiek a z okolia tragédie bolo evakuovaných takmer 400 ľudí.
„Dňa 28. augusta okolo 20.10 h (19.10 h SELČ) bezpilotné lietadlo... dopadlo alebo narazilo do areálu podniku v obci Myla“ v okrese Buča, uviedla kancelária ukrajinského generálneho prokurátora.
„V areáli podniku vypukol rozsiahly požiar a došlo k výbuchom,“ dodala. V sklade boli podľa prokuratúry zrejme uskladnené „výbušné predmety“, pričom prezident Volodymyr Zelenskyj naznačil, že sa tam nachádzala munícia.
Prokuratúra ďalej uviedla, že jej vyšetrovanie bude zamerané na „zákonnosť skladovania výbušných predmetov a materiálov v areáli podniku“, ako aj na to, či majiteľ, ktorého meno nezverejnila, mal potrebné povolenia.
„Tí, ktorí to dopustili, musia niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Muníciu nemožno skladovať v blízkosti domov ani iných obytných oblastí,“ napísal Zelenskyj na platforme X.
Dodal, že okolitá infraštruktúra utrpela značné škody. Poškodené boli obytné budovy aj domov pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím.
Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko v noci na sobotu vystrelilo na Ukrajinu najmenej dve rakety a 267 dronov.
Pri ďalších ruských útokoch na Ukrajinu v sobotu zahynuli traja ľudia vrátane dvojročného dieťaťa v Kyjeve a 14-ročného dievčaťa na okraji hlavného mesta, uviedli úrady.
„Počet obetí v okrese Buča sa, žiaľ, zvýšil na 37. Záchranári a všetky príslušné zložky pokračujú v zásahu na mieste tragédie,“ uviedol na platforme Telegram šéf kyjevskej správy Tymur Tkačenko. Medzi obeťami je údajne aj starosta obce Dmytrivka, ktorá leží západne od Kyjeva.
Na mieste bolo nasadených vyše 300 príslušníkov záchranných zložiek a z okolia tragédie bolo evakuovaných takmer 400 ľudí.
„Dňa 28. augusta okolo 20.10 h (19.10 h SELČ) bezpilotné lietadlo... dopadlo alebo narazilo do areálu podniku v obci Myla“ v okrese Buča, uviedla kancelária ukrajinského generálneho prokurátora.
„V areáli podniku vypukol rozsiahly požiar a došlo k výbuchom,“ dodala. V sklade boli podľa prokuratúry zrejme uskladnené „výbušné predmety“, pričom prezident Volodymyr Zelenskyj naznačil, že sa tam nachádzala munícia.
Prokuratúra ďalej uviedla, že jej vyšetrovanie bude zamerané na „zákonnosť skladovania výbušných predmetov a materiálov v areáli podniku“, ako aj na to, či majiteľ, ktorého meno nezverejnila, mal potrebné povolenia.
„Tí, ktorí to dopustili, musia niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Muníciu nemožno skladovať v blízkosti domov ani iných obytných oblastí,“ napísal Zelenskyj na platforme X.
Dodal, že okolitá infraštruktúra utrpela značné škody. Poškodené boli obytné budovy aj domov pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím.
Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko v noci na sobotu vystrelilo na Ukrajinu najmenej dve rakety a 267 dronov.
Pri ďalších ruských útokoch na Ukrajinu v sobotu zahynuli traja ľudia vrátane dvojročného dieťaťa v Kyjeve a 14-ročného dievčaťa na okraji hlavného mesta, uviedli úrady.