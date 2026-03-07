Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počet obetí izraelských útokov na východe Libanonu vzrástol na 16

Na snímke vysídlenci, ktorí utekajú pred leteckými útokmi izraelskej armády z južného predmestia libanonskej metropoly, spia na Námestí mučeníkov v Bejrúte v sobotu 7. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bejrút 7. marca (TASR) - Na najmenej 16 narástol počet obetí nočných izraelských útokov v okrese Baalbek na východe Libanonu. Oznámilo to v sobotu libanonské ministerstvo zdravotníctva, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Ministerstvo vo vyhlásení uvádza, že pri útokoch na mesto Nabí Šít utrpelo zranenia 35 ľudí a počet obetí sa tak môže ešte ďalej zvyšovať. Od pondelka si izraelské údery podľa libanonského rezortu zdravotníctva vyžiadali už cez 220 mŕtvych a okolo 800 zranených.

Militantné hnutie Hizballáh sa zapojilo do konfliktu na Blízkom východe, ktorý sa začal v sobotu 28. februára izraelsko-americkým útokom na Irán. Hnutie v odvete za zabitie iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího začalo v noci na pondelok s raketovými a dronovými útokmi na obce a mestá na severe Izraela. Izraelská armáda reagovala útokmi na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a južných predmestiach Bejrútu, kde ničí sklady a základne Hizballáhu.
