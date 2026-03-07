Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počet obetí izraelských útokov na východe Libanonu vzrástol na 41

Na snímke obrovská jama (vľavo), ktorá vznikla po leteckom útoku izraelskej armády na mesto Nabí Šít na východe Libanonu v piatok 6. marca 2026. Foto: TASR/AP

Militantné hnutie Hizballáh sa zapojilo do konfliktu na Blízkom východe, ktorý sa začal v sobotu 28. februára izraelsko-americkým útokom na Irán.

Bejrút 7. marca (TASR) - Počet obetí nočných izraelských útokov na mesto Nabí Šít na východe Libanonu vzrástol na 41, oznámilo v sobotu popoludní tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Ďalších 40 osôb utrpelo poranenia, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.

Séria náletov izraelského nepriateľa na mesto Nabí Šít a okolité mestá v okrese Baalbek si vyžiadala celkovo 41 mŕtvych a 40 zranených občanov,“ uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení. Dopoludnia libanonský rezort zdravotníctva informoval o 16 mŕtvych a 35 zranených.

Militantné hnutie Hizballáh sa zapojilo do konfliktu na Blízkom východe, ktorý sa začal v sobotu 28. februára izraelsko-americkým útokom na Irán. Hnutie v odvete za zabitie iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího začalo v noci na pondelok s raketovými a dronovými útokmi na obce a mestá na severe Izraela. Izraelská armáda reagovala útokmi na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a južných predmestiach Bejrútu, kde ničí sklady a základne Hizballáhu.
