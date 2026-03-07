< sekcia Zahraničie
Počet obetí izraelských útokov na východe Libanonu vzrástol na 41
Autor TASR
Bejrút 7. marca (TASR) - Počet obetí nočných izraelských útokov na mesto Nabí Šít na východe Libanonu vzrástol na 41, oznámilo v sobotu popoludní tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Ďalších 40 osôb utrpelo poranenia, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.
„Séria náletov izraelského nepriateľa na mesto Nabí Šít a okolité mestá v okrese Baalbek si vyžiadala celkovo 41 mŕtvych a 40 zranených občanov,“ uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení. Dopoludnia libanonský rezort zdravotníctva informoval o 16 mŕtvych a 35 zranených.
Militantné hnutie Hizballáh sa zapojilo do konfliktu na Blízkom východe, ktorý sa začal v sobotu 28. februára izraelsko-americkým útokom na Irán. Hnutie v odvete za zabitie iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího začalo v noci na pondelok s raketovými a dronovými útokmi na obce a mestá na severe Izraela. Izraelská armáda reagovala útokmi na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a južných predmestiach Bejrútu, kde ničí sklady a základne Hizballáhu.
