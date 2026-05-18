Počet obetí izraelských útokov v Libanone od marca prekročil 3000

Príbuzná reaguje nad rakvou s telesnými pozostatkami Husejna Džabera, jedného z dvoch zabitých príslušníkov libanonskej civilnej obrany, ktorí zahynuli pri utorkovom izraelskom leteckom útoku počas ich pohrebu v pobrežnom meste Sidón, v južnom Libanone v stredu 13. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bejrút 18. mája (TASR) - Izraelské útoky si v Libanone od obnovenia konfliktu s militantným hnutím Hizballáh začiatkom marca vyžiadali už viac ako 3000 obetí, uviedlo v pondelok tamojšie ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.

Celkový počet úmrtí libanonské ministerstvo zdravotníctva stanovilo na 3020, 211 z nich malo 18 a menej rokov, 292 bolo žien a 116 zdravotníckych pracovníkov. Poranenia utrpelo najmenej 9273 ľudí.

Izraelská armáda aj v pondelok pokračovala v úderoch v Libanone napriek prímeriu, ktoré bolo minulý piatok predĺžené o 45 dní. Podľa tamojšieho rezortu zdravotníctva citovaného stanicou al-Džazíra pri útokoch zahynulo v pondelok sedem ľudí.

Hizballáh vtiahol Libanon do vojny 2. marca - dva dni po americko-izraelských útokoch na Irán - keď z libanonského územia začal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstiť smrť iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
