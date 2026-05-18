Počet obetí izraelských útokov v Libanone od marca prekročil 3000
Celkový počet úmrtí libanonské ministerstvo zdravotníctva stanovilo na 3020, 211 z nich malo 18 a menej rokov, 292 bolo žien a 116 zdravotníckych pracovníkov.
Autor TASR
Bejrút 18. mája (TASR) - Izraelské útoky si v Libanone od obnovenia konfliktu s militantným hnutím Hizballáh začiatkom marca vyžiadali už viac ako 3000 obetí, uviedlo v pondelok tamojšie ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
Celkový počet úmrtí libanonské ministerstvo zdravotníctva stanovilo na 3020, 211 z nich malo 18 a menej rokov, 292 bolo žien a 116 zdravotníckych pracovníkov. Poranenia utrpelo najmenej 9273 ľudí.
Izraelská armáda aj v pondelok pokračovala v úderoch v Libanone napriek prímeriu, ktoré bolo minulý piatok predĺžené o 45 dní. Podľa tamojšieho rezortu zdravotníctva citovaného stanicou al-Džazíra pri útokoch zahynulo v pondelok sedem ľudí.
Hizballáh vtiahol Libanon do vojny 2. marca - dva dni po americko-izraelských útokoch na Irán - keď z libanonského územia začal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstiť smrť iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
