V Česku narástol počet obetí koronavírusu na 113

Praha 10. apríla (TASR) - Česká republika eviduje celkovo 5589 prípadov nákazy novým koronavírusom, z nich 257 pribudlo vo štvrtok. Ochoreniu COVID-19 doposiaľ v krajine podľahlo 113 ľudí, pričom 309 pacientov sa uzdravilo. Vyplýva to z aktuálnych údajov ministerstva zdravotníctva, informoval v piatok spravodajský server televízie Nova.



Z nakazených osôb bolo k štvrtkovej polnoci 98 vo vážnom stave.



Českí lekári zatiaľ poznajú výsledky 114.854 testov, z nich niečo nad 8000 vykonali vo štvrtok. Nie je to však počet otestovaných ľudí - ako totiž objasnil minister zdravotníctva Adam Vojtěch, okolo 15 percent testov sa musí opakovať.



Najviac potvrdených prípadov nákazy evidujú v Prahe (1342) a v Stredočeskom kraji (672), nasledujú Moravskosliezsky kraj (584) a Olomoucký kraj (546).



Štatistiky tiež ukazujú, že väčšina zo 113 obetí v ČR bola staršia ako 60 rokov. Medzi potvrdenými infikovanými je 291 detí vo veku do 14 rokov, pričom najväčšiu skupinu nakazených tvoria ľudia vo veku 45 - 54 rokov.



Prvé prípady nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v ČR zaznamenali 1. marca. Česká vláda 12. marca vyhlásila z dôvodu šírenia nákazy novým typom koronavírusu v krajine núdzový stav. Platí pre územie celej krajiny na obdobie 30 dní. Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR rozhodla v utorok o jeho predĺžení do 30. apríla.