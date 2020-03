V Rakúsku je nakazených už vyše 8500 ľudí

Viedeň 29. marca (TASR) - Počet doterajších prípadov nakazenia novým koronavírusom SARS-CoV-2 stúpol v Rakúsku do nedeľňajšieho dopoludnia (10.00 h) na 8552, pričom stav 931 osôb si vyžadoval nemocničné ošetrenie. Na následky respiračného ochorenia COVID-19 v tejto krajine zomrelo už 86 ľudí, najmenej 479 ďalších sa medzičasom uzdravilo.



Najnovšie čísla, ktoré oznámilo rakúske ministerstvo vnútra, priniesla tlačová agentúra APA.



Spomedzi hospitalizovaných pacientov sa 187 nachádzalo na oddeleniach intenzívnej starostlivosti. Do nedeľňajšieho rána (08.00 h) vykonali rakúski zdravotníci 46.441 testov na prítomnosť nového koronavírusu.



Pomerný prírastok nakazených oproti rovnakému času predošlého dňa predstavuje 7,7 percenta, čo je najmenej za posledné dva týždne. Zo správy APA nie je jasné, či tento údaj zohľadňuje aj skrátenie intervalu v dôsledku zmeny na letný čas.



Rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober v piatok zopakoval, že cieľom zavedených opatrení je stav, keď každodenné prírastky zostanú trvalo v "jednocifernej oblasti".



Spomedzi rakúskych spolkových krajín má dlhodobo najviac nakazených - najnovšie už takmer 2000 - Tirolsko. V počte úmrtí vedú Viedeň (21), Dolné Rakúsko (19) a Štajersko (19).



Podľa aktuálnych údajov rakúskeho ministerstva zdravotníctva bolo vo svete do nedele zaznamenaných už takmer 665.000 potvrdených prípadov nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2. Vyše 140.200 nakazených sa medzičasom uzdravilo.