Počet obetí koronavírusu v Európe už presiahol 100.000

Paríž 19. apríla (TASR) - Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 si už v Európe vyžiadala viac ako 100.000 obetí na životoch, čo predstavuje takmer dve tretiny z jej doterajšieho počtu obetí na celom svete. Vyplýva to z údajov, ktoré na základe oficiálnych dát zhromaždila do soboty 20.00 h SELČ agentúra AFP.



Európa je s najmenej 1.136.672 prípadmi infekcie vrátane 100.501 úmrtí najhoršie zasiahnutým svetadielom. Najvyššie počty obetí v rámci nej eviduje Taliansko (23.227), Španielsko (20.043), Francúzsko (19.323) a Británia (15.464).



Na celom svete si koronavírus dosiaľ vyžiadal prinajmenšom 157.163 obetí. Globálne sú krajinou s aktuálne najvyšším počtom obetí Spojené štáty, kde došlo už k viac ako 38.000 úmrtiam.



AFP svoje štatistiky uvádza na základe oficiálnych údajov zozbieraných z jednotlivých krajín a z informácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Agentúra pritom zvykne upozorňovať, že skutočný počet nakazených i úmrtí môže byť vo viacerých krajinách ešte vyšší. Mnohé zo štátov totiž testujú len ľudí, ktorí majú vážnejšie príznaky infekcie a vyžadujú si hospitalizáciu.