Počet obetí koronavírusu v Európe už presiahol 170.000

Paríž 21. mája (TASR) - Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 si v Európe vyžiadala už viac ako 170.000 obetí, pričom najvyššie počty úmrtí zaznamenali v Británii, Taliansku, Francúzsku a Španielsku. Vyplýva to z oficiálnych údajov, ktoré do štvrtka 14.30 h SELČ zhromaždila agentúra AFP.



Európa je pandémiou najviac zasiahnutým svetadielom. Dosiaľ tam zaznamenali 1.957.819 prípadov nákazy novým koronavírusom, z toho 170.032 osôb jej podľahlo. Najvyššie počty obetí evidujú Británia (35.704), Taliansko (32.330), Francúzsko (28.132) a Španielsko (27.888).



AFP svoje štatistiky zostavuje na základe oficiálnych údajov z jednotlivých krajín a informácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Agentúra zároveň upozorňuje, že skutočný počet nakazených i úmrtí môže byť vo viacerých krajinách vyšší. Mnohé štáty totiž testujú len ľudí, ktorí majú vážnejšie príznaky infekcie a vyžadujú si hospitalizáciu.



Na celom svete sa už koronavírusom nakazilo vyše päť miliónov osôb. Ochoreniu COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje, podľahlo vyše 328.000 ľudí. V globálnom meradle sú krajinou s najvyšším počtom obetí Spojené štáty, ktoré zaznamenali už k viac ako 93.000 úmrtí.