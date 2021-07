Štúdia: Počet obetí koronavírusu v Indii môže byť až desaťkrát vyšší

Naí Dillí 20. júla (TASR) - Počet obetí koronavírusu v Indii môže byť až desaťkrát vyšší než takmer 415.000 úmrtí, ktoré hlásia miestne úrady. Vyplýva to z novej štúdie, o ktorej informovala agentúra AFP.



Výsledky štúdie zverejnilo v utorok Centrum pre globálny vývoj (CGD) so sídlom vo Washingtone a v Londýne.



Podľa AFP ide o doposiaľ najvyšší odhad počtu obetí, ktoré si pandémia vyžiadala v Indii, druhej najľudnatejšej krajine sveta s vyše 1,3 miliardy obyvateľov.



Ak je uvedený odhad správny, išlo by pravdepodobne o najhoršiu tragédiu, aká postihla obyvateľstvo subkontinentu od roku 1947, keď sa India stala nezávislým štátom.



Koronavírusová pandémia obzvlášť tvrdo postihla Indiu v priebehu apríla a mája, čo bolo sčasti spôsobené šírením vysokonákazlivého variantu delta. Analytici porovnávali pritom počty úmrtí s obdobím pred vypuknutím pandémie.



Odborníci z CGD vo svojej štúdii analyzovali súvisiace dáta od začiatku pandémie až do júna tohto roku. Dospeli k záveru, že koronavírus mohol v Indii spôsobiť 3,4 milióna až 4,7 milióna úmrtí.



"Skutočný počet úmrtí (v Indii) pravdepodobne dosiahol niekoľko miliónov, nie niekoľko stotisíc," uviedli výskumníci z CGD.



Podľa oficiálnej bilancie indických úradov si pandémia v Indii vyžiadala už takmer 415.000 úmrtí, čo je tretí najvyšší počet na svete po USA (609.000) a Brazílii (542.000).



Experti sa už mesiace domnievajú, že bilancia indických úradov nekorešponduje so skutočnosťou, čo však nepripisujú zámernej dezinterpretácii, ale enormnému tlaku, ktorému je vystavené indické zdravotníctvo. Viaceré indické zväzové štáty v posledných týždňoch svoje bilancie úmrtí zrevidovali smerom nahor.



Indická vláda v júni skritizovala článok zverejnený v časopise The Economist, podľa ktorého bol počet úmrtí na koronavírus v Indii päť až sedemkrát vyšší, než toho času uvádzali oficiálne údaje. Indické ministerstvo zdravotníctva to vtedy označilo za špekulácie.