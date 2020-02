KORONAVÍRUS: Najmenej 1355 ľudí v Číne zomrelo na následky nákazy

Tokio 13. februára (TASR) - Japonské ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok oznámilo, že ďalších 44 ľudí na palube výletnej lode, ktorá je v karanténe pri meste Jokohama, malo pozitívne testy na nový typ koronavírusu. Informovala o tom agentúr AP.



Na palube lode je viac ako 3500 pasažierov a členov posádky. Japonské úrady vykonali lekárske testy na 713 ľuďoch a nákazu koronavírusom potvrdili celkovo už u 218-tich osôb.



Nakazených cestujúcich úrady prevážajú do nemocníc. Japonský minister zdravotníctva Kacunobu Kató povedal, že piati ľudia z tých, ktorí už boli prevezení, majú vážne príznaky a dýchajú za pomoci respirátorov alebo sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Vláda sa podľa ministra rozhodla, že pasažierom starším ako 80 rokov povolí opustiť loď po tom, ako u nich testy nepotvrdia nákazu.



Loď zakotvila v Jokohame 3. februára po tom, ako sa u jej bývalého pasažiera, ktorý vystúpil v Hongkongu, potvrdila nákaza koronavírusom.





Medzi ľuďmi evakuovanými z Číny potvrdili v USA druhý prípad nákazy koronavírusom



Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v stredu oznámilo, že medzi ľuďmi evakuovanými minulý týždeň z Číny potvrdili druhý prípad nákazy novým typom koronavírusu, informovala agentúra AP.



Nakazená osoba bola na palube letu z čínskeho mesta Wu-chan, ktorý pristál 7. februára v Kalifornii. Pacienta umiestnili do izolácie v nemocnici v kalifornskom meste San Diego.



V izolácii je aj žena, ktorú evakuovali niekoľko dní predtým a u ktorej testy potvrdili nákazu koronavírusom, i tretia osoba, u ktorej sa na výsledky testov čaká.



Nový typ koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované COVID-19, si v Číne vyžiadal už najmenej 1355 obetí na životoch a takmer 60.000 nakazených. V USA zatiaľ podľa AP potvrdili 14 prípadov nákazy.



Počet smrteľných prípadov nákazy nového typu koronavírusu v čínskej provincii Chu-pej stúpol





Najmenej 1355 ľudí v Číne zomrelo na následky nákazy novým typom koronavírusu a počet nakazených dosiahol takmer 60.000, informovala vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na zdravotnícku komisiu v čínskej provincii Chu-pej.



Počet smrteľných prípadov nákazy nového typu koronavírusu v čínskej provincii Chu-pej stúpol vo štvrtok o 242 a počet nakazených sa zvýšil o takmer 15.000.



Počet obetí a nakazených prudko stúpol vo štvrtok po tom, ako úrady zmenili postup pri diagnostikovaní nákazy.



Komisia oznámila, že táto zmena pacientom umožní podrobiť sa liečbe čo najskôr. Komisia podľa svojich vyjadrení pristúpila k zmene po tom, ako sa jej "poznatky v súvislosti so zápalom pľúc spôsobeným koronavírusom prehĺbili" a nadobudla skúsenosti v oblasti diagnostiky a liečby.



Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované COVID-19, hlásili z čínskeho mesta Wu-chan, metropoly provincie Chu-pej, prvýkrát 31. decembra 2019. Mimo Číny bol odvtedy zaznamenaný v najmenej 25 krajinách.