Koronavírusu v štáte New York podľahlo viac ako 10.000 ľudí

New York 13. apríla (TASR) - V americkom štáte New York, mimoriadne zasiahnutom pandémiou nového koronavírusu, v pondelok počet úmrtí v dôsledku tejto nákazy prevýšil 10.000. Oznámil to guvernér Andrew Cuomo, podľa ktorého sa najhoršia fáza pandémie v jeho štáte už "skončila".



Cuomo povedal, že v nedeľu v štáte New York zomrelo 671 ľudí, čo je menej než v predchádzajúcich dňoch. Celkový počet obetí tak stúpol na 10.056. V štáte s približne 19 miliónmi obyvateľov evidujú medzičasom 195.031 infikovaných. Do nemocníc prijali znova takmer 2000 nových pacientov, no po odpočítaní prepustených ľudí a úmrtí sa počet hospitalizovaných ustálil na necelých 19.000.



"Tento vírus je veľmi dobrý v tom, čo robí. Je to zabijak," vyhlásil Cuomo na každodennom tlačovom brífingu podľa agentúry AP.



Neskôr však dodal, že v New Yorku je "najhoršie za nami". "Domnievam sa, že sa už môžeme vydať na cestu k normálnym pomerom," citovala ho agentúra AFP.



V celých USA zaznamenali dosiaľ takmer 559.000 prípadov nákazy a 22.154 úmrtí. Z koronavírusového ochorenia (COVID-19) sa v krajine uzdravilo 42.000 pacientov.