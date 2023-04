Počet obetí kresťanskej sekty v Keni stúpol na 83

Nairobi 25. apríla (TASR) - Z masových hrobov v Keni spájaných s kauzou sekty, ktorej príslušníci sa vyhladovali na smrť, exhumovali v utorok ďalších desať tiel. Počet nájdených obetí tak stúpol na 83, pričom nezvestných je ešte viac než 200 osôb, informovala v utorok agentúra AFP.



Vyšetrovatelia pokračujú v pátraní po nových hromadných hroboch v rozsiahlej 325-hektárovej lesnej oblasti Shakahola neďaleko pobrežného mesta Malindi. Pátra sa aj po prípadných preživších. Do pondelňajšieho poludnia sa našlo 29 ľudí. Tí sú momentálne hospitalizovaní.



"Každým dňom, ktorý uplynie, stúpa pravdepodobnosť, že zomrú ďalší," varoval Hussein Khalid, výkonný riaditeľ mimovládnej organizácie Haki Africa, ktorá upozornila políciu na konanie medzinárodnej cirkvi dobrej správy.



Zakladateľ medzinárodnej cirkvi dobrej zvesti Paul Mackenzie Nthenge, ktorý primal desiatky svojich stúpencov k smrti hladom, aby sa takto dostali do neba a stretli s Bohom, sa 14. apríla vzdal polícii.



Kauza, známa medzičasom ako masaker zo Shakaholy, vyvoláva mnoho otázok o zlyhaní polície a justičných orgánov, ktoré tohto "pastora" poznali už niekoľko rokov.



Tento bývalý taxikár, ktorý svoju cirkev založil v roku 2003, bol v roku 2017 zatknutý a obvinený z "radikalizácie", pretože obhajoval neumiestňovanie detí do škôl s tvrdením, že vzdelávanie sa v Biblii neuznáva.



V marci bol opäť zatknutý po tom, čo dve deti zomreli od hladu v starostlivosti vlastných rodičov. Následne bol prepustený na kauciu 100.000 kenských šilingov (približne 670 eur).



Škandál tiež oživil diskusiu o kontrole cirkví v Keni, ktorá je prevažne kresťanskou krajinou, pričom tam okrem oficiálnych cirkví pôsobia aj samozvaní pastori a rôzne náboženské hnutia a spoločenstvá.



Kenský prezident William Ruto označil Nthengeho, ktorý obhajoval pôst ako cestu k stretnutiu s Ježišom, za "teroristu". Ruto prisľúbil zásah proti tým, "ktorí chcú využívať náboženstvo na presadzovanie pochybnej a neprijateľnej ideológie".