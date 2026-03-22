Počet obetí lavíny v Južnom Tirolsku stúpol na tri
Autor TASR
Rím 22. marca (TASR) - Počet obetí lavíny v talianskom regióne Južné Tirolsko stúpol na tri po tom, čo v nedeľu v nemocnici podľahla svojim zraneniam 26-ročná Talianka, uviedli úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Záchranná služba prijala v sobotu okolo poludnia hlásenie, že lavína zasiahla vyše 20 lyžiarov vo výške asi 2300 metrov na hore Hohe Ferse (Monte Tallone Grande) neďaleko obce Ratschings. Na miesto vyslali šesť vrtuľníkov a o situácii upovedomili okolité nemocnice, uviedol hovorca služby.
Na mieste nehody našli dvoch mužov bez známok života - 62-ročného horského vodcu z Južného Tirolska a 56-ročného muža, tiež z tohto regiónu.
Väčšine lyžiarov sa podarilo vyslobodiť, ale asi 10 z nich zavalil sneh - niektorých až do hĺbky niekoľkých metrov. Viacerí z nich boli vybavení lavínovými vyhľadávačmi, čo zjednodušilo pri záchranných prácach. Do akcie bolo nasadených vyše 60 záchranárov.
Počet obetí lavín v európskych horách počas zimnej sezóny od októbra 2025 sa tak zvýšil na najmenej 127.
