Počet obetí legionárskej choroby v Poľsku stúpol na 11

Varšava 28. augusta (TASR) - Na jedenásť stúpol počet úmrtí súvisiacich s legionárskou chorobou, ktorá sa šíri v meste Rzeszów na juhovýchode Poľska. Informoval o tom v pondelok Adam Sidor z regionálnej zdravotnej inšpekcie, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



"Máme 144 potvrdených prípadov (nákazy) a 11 smrteľných," uviedol Sidor. Pred dvoma dňami miestne úrady hlásili osem úmrtí.



Úrady v približne 200-tisícovom Rzeszówe zintenzívnili dezinfekčné opatrenia, pri čom sa stále snažia nájsť príčinu šírenia baktérii. Podľa Sidora sa v súčasnosti zvažuje kontaminácia rozvodov teplej a studenej vody.



Z dosiaľ odobratých 105 vzoriek vody počiatočné testy prvých 18 vzoriek zistili v polovici z nich baktérie legionelózy.



"Zatiaľ nám to neumožňuje potvrdiť, že zdrojom kontaminácie je vodovod. Rozhodujúce budú nasledujúce dni," skonštatoval Sidor.



Legionárska choroba sa prenáša kvapôčkami kontaminovanej vody, nešíri sa však priamo z človeka na človeka. Spôsobujú ju baktérie nazývané legionely, ktoré môžu zapríčiniť ťažký zápal pľúc. Zdrojom nákazy býva klimatizácia či kontaminovaná voda.



Choroba sa prejavuje podobne ako ťažký zápal pľúc, a to vysokými teplotami, bolesťami či problémami s dýchaním. Takéto problémy spôsobuje najmä ľuďom so slabým imunitným systémom, často trpiacim aj inými ochoreniami.