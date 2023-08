Počet obetí legionelózy šíriacej sa v Rzeszówe a okolí stúpol na sedem

Varšava 25. augusta (TASR) - Na sedem stúpol počet obetí legionárskej choroby, ktorá prepukla v meste Rzeszów na juhovýchode Poľska, uviedli v piatok mieste úrady. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a PAP.



"Už bolo zaznamenaných sedem obetí, u ktorých bola potvrdená nákaza legionárskou chorobou... Ide o štyroch mužov a tri ženy vo veku od 64 do 95 rokov. Šiesti boli obyvateľmi Rzeszówa a jeden pochádzal z Rzeszówskeho okresu," uviedol miestny zdravotný inšpektorát.



Podľa hlavného poľského hygienika Krzysztofa Saczku trpeli ľudia, ktorí po nákaze zomreli, rôznymi chronickými ochoreniami, napríklad rakovinou či problémami so srdcom.



Poľsky zdravotnícky inšpektorát tiež v piatok uviedol, že legionársku chorobu už potvrdili u celkovo 113 pacientov hospitalizovaných v nemocniciach v Rzeszówe, v Rzeszówskom okrese alebo okolitých mestách.



Legionárska choroba sa prenáša kvapôčkami kontaminovanej vody, nešíri sa však priamo z človeka na človeka. Spôsobujú ju baktérie nazývané legionely, ktoré môžu zapríčiniť ťažký zápal pľúc. Zdrojom nákazy býva klimatizácia či kontaminovaná voda. Prejavuje sa podobne ako ťažký zápal pľúc, a to vysokými teplotami, bolesťami či problémami s dýchaním. Takéto problémy spôsobuje najmä ľuďom so slabým imunitným systémom, často trpiacim aj inými chorobami.



Príčina šírenia baktérii spôsobujúcich toto ochorenie v Rzeszówe zatiaľ nebola určená. Mesto v snahe určiť príčinu šírenia baktérii nechalo otestovať vzorky mestskej vody, pričom výsledky testov očakáva v pondelok.



Vysokopostavený predstaviteľ poľských bezpečnostných zložiek Stanislaw Žaryn uviedol, že šírenie legionárskej choroby v Rzeszówe vyšetruje aj bezpečnostné zložky. Tie sa snažia vylúčiť, že sa šírenie ochorenie nie je úmyselné. V rámci vyšetrovania sa má tiež vylúčiť možné zapojenie Ruska, uviedol podľa denníka The Guardian Žaryn.