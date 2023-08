Počet obetí lesných požiarov na Havajských ostrovoch stúpol na 67

Honolulu 12. augusta (TASR) - Počet obetí ničivých lesných požiarov v americkom štáte Havaj stúpol na 67 po tom, ako úrady v piatok potvrdili ďalších 12 mŕtvych. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Predstavitelia ostrova Maui v online vyhlásení uviedli, že hasiči pokračujú v boji s požiarom, ktorý ešte stále nie je úplne pod kontrolou. Obyvatelia mesta Lahaina sa medzitým mohli prvýkrát vrátiť domov, aby zhodnotili škody.



Požiare sú najtragickejšou prírodnou katastrofou na Havajských ostrovoch za posledné desaťročia. Prekonali aj rok 1960, keď si vlna cunami, ktorá zasiahla ostrov Havaj, vyžiadala 61 obetí. Ešte smrteľnejšie cunami v roku 1946, ktoré na Veľkom ostrove zabilo viac ako 150 ľudí, podnietilo vznik celoplošného varovného systému. Jeho súčasťou sú sirény, ktoré sa raz mesačne spúšťajú kvôli testovaniu ich funkčnosti.



Mnoho ľudí, ktorí prežili požiare, však v rozhovoroch uviedlo, že nepočuli žiadne sirény, ani nedostali varovanie, ktoré by im poskytlo dostatok času na prípravu. To, že sú v nebezpečenstve, si uvedomili až keď v blízkosti videli plamene alebo počuli výbuchy.



Záznamy o riadení núdzových situácií na Havaji nenasvedčujú tomu, že by pred tým, ako ľudia museli utekať o život, zazneli varovné sirény. Úradníci namiesto toho poslali varovania na mobilné telefóny a cez televízne a rozhlasové stanice, no rozsiahle výpadky elektriny a mobilných telefónov mohli obmedziť ich dosah.



Podľa tamojšieho guvernéra Josha Greena počet obetí pravdepodobne ešte vzrastie, keďže pátracie a záchranné operácie stále pokračujú. Uviedol, že obyvateľom Lahainy v piatok dovolili vrátiť sa domov, aby si skontrolovali svoj majetok. Úrady vyhlásili zákaz vychádzania od 22 h. do soboty 6 h.



Požiare poháňané suchom a silným vetrom, ktorý spôsobuje hurikán Dora prechádzajúci južne od Havajských ostrovov, vypukli na Maui v utorok. Desiatky ľudí utrpeli zranenia, niektorí vážne. Úrady z ostrova evakuovali tisíce ľudí.



Americký prezident Joe Biden vyhlásil lesné požiare na Havaji za katastrofu. Uvoľnil tak federálne fondy pre najviac zasiahnutý ostrov Maui.