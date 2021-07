Počet obetí lesných požiarov v Turecku stúpol na najmenej šesť

Istanbul 31. júla (TASR) - V dôsledku lesných požiarov v južnej časti Turecka zahynuli v sobotu dvaja lesní robotníci, čím celkový počet obetí živla stúpol na minimálne šesť. Oznámil to turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca. Ako píše agentúra AP, požiare zasiahli aj turistické destinácie, odkiaľ sa museli ľudia evakuovať.



Najmenej päť ľudí zahynulo pri požiaroch v prímorskom meste Manavgat ležiacom v provincii Antalya, jedna osoba prišla o život v meste Marmaris ležiacom v provincii Mugla. Obe mestá sú turistické strediská a nachádzajú sa pri pobreží Stredozemného mora.



Koca uviedol, že v Manavgate prepustili z nemocníc 400 ľudí, ktorých predtým v dôsledku požiarov hospitalizovali. Desať osôb naďalej ošetrujú. V Marmarise zdravotníci ošetrili 159 ľudí.



Turecký minister poľnohospodárstva Bekir Pakdemirli v sobotu ráno uviedol, že hasičom sa podarilo dostať pod kontrolu 88 z celkovo 98 požiarov, ktoré od stredy vypukli vo viacerých tureckých provinciách.



Ďalšie požiare vypukli v provincii Hatay na juhu krajiny, kde sa plamene rozšírili do obývaných oblastí, no zdá sa, že sa ich hasičom podarilo dostať pod kontrolu.



Turecké médiá informovali, že v meste Bodrum ležiacom na pobreží Egejského mora úrady nariadili evakuovať niektoré hotely, pričom na pomoc vyzvali aj súkromné lode a jachty. Ako píše AP, vystrašení turisti utekali na pobrežie, kde čakali na záchranné člny.



Príčina okolností požiarov je stále nejasná. Turecké úrady zatiaľ nevylučujú ani podpaľačstvo.



Oblasť postihnutú lesnými požiarmi navštívil v sobotu aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý vyčíňanie živla sledoval z vrtuľníka.



Erdogan uviedol, že počet lietadiel bojujúcich s požiarmi sa zvýšil zo šiestich na 13, pričom boli nasadené aj lietadlá z Ukrajiny, Ruska, Azerbajdžanu a Iránu. Pri hasení požiaru pomáhajú tisíce ľudí zo záchranných zložiek, ako aj desiatky vrtuľníkov a dronov.