Zemetrasenie v Mjanmarsku má už viac než 1000 obetí

Nepjito 29. marca (TASR) - Masívne zemetrasenie v Mjanmarsku si vyžiadalo už viac než 1000 obetí na životoch. Ďalších najmenej 2370 ľudí je zranených. Počet mŕtvych sa tak prudko zvýšil po vytiahnutí ďalších tiel z trosiek desiatok budov. V sobotu to podľa agentúry DPA oznámila vládnuca junta. Informuje o tom TASR.



Vláda vedená armádou vo svojom vyhlásení uviedla, že dosiaľ bolo nájdených 1002 mŕtvych, ďalších bolo 2376 zranených a 30 osôb je nezvestných. Vo vyhlásení sa pripúšťa, že počet obetí môže ešte stúpnuť, pretože sa "stále zhromažďujú podrobné údaje".



Zemetrasenie s magnitúdou 7,7 nastalo v piatok severozápadne od mesta Sagaing v centre Mjanmarska a o niekoľko minút neskôr nasledoval otras s magnitúdou 6,4. Organizácia Červený kríž hlásila ničivé škody vo vojnou zmietanej krajine. Zároveň existujú obavy, že sa môžu pretrhnúť hrádze na rieke Iravadi, pokiaľ došlo k ich poškodeniu.



Do Mjanmarska, odkiaľ hlásili zrútené budovy, zvalené mosty a poničené cesty, začali prichádzať medzinárodné tímy, aby pomohli so záchrannými prácami. Tamojšia vláda vyhlásila v šiestich regiónoch núdzový stav.



Otrasy pocítili aj v Thajsku, vo Vietname aj v Číne. Agentúra AFP uviedla, že došlo aj k zrúteniu viac než 30-poschodového rozostavaného mrakodrapu v Bangkoku, odkiaľ hlásili najmenej šesť mŕtvych, 26 zranených a 47 nezvestných.



Podľa americkej geologičky Jess Phoenixovej, na ktorú sa odvolala stanica CNN, piatkové zemetrasenie v Mjanmarsku uvoľnilo energiu, ktorá zodpovedá 334 výbuchom atómových bômb. Varovala, že následne otrasy budú pravdepodobne naďalej otriasať regiónom.