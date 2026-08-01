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Počet obetí migračnej krízy na hranici Ceuty s Marokom stúpol na 67
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Autor TASR
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Madrid 1. augusta (TASR) - Počet ľudí, ktorí prišli o život pri pokuse dostať sa cez hranicu medzi Marokom a Ceutou stúpol na 67, oznámila v sobotu španielska vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Madrid zároveň oznámil, že pozdĺž bariéry na vlnolame, ktorý zasahuje do mora, vybuduje ochrannú zábranu. Reaguje tak na situáciu, keď desaťtisíce migrantov prekročili hranicu a dostali sa na malé územie španielskej exklávy.
Madrid zároveň oznámil, že pozdĺž bariéry na vlnolame, ktorý zasahuje do mora, vybuduje ochrannú zábranu. Reaguje tak na situáciu, keď desaťtisíce migrantov prekročili hranicu a dostali sa na malé územie španielskej exklávy.