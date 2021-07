Počet obetí monzúnových dažďov v Indii sa zvýšil na 129

Bombaj 23 júla (TASR) - Počet obetí, ktoré si v posledných 48 hodinách vyžiadali monzúnové dažde v západoindickom zväzovom štáte Maháraštra, stúpol v piatok na 129, informoval denník The Times of India.



Najviac ľudí pritom zahynulo v okrese Satara a Raigad, kde pri zosuvoch pôdy zahynulo 38 ľudí a nezvestných je ďalších 40 osôb.



Do postihnutej oblasti boli vyslaní aj príslušníci indického námorníctva a letectva, ktorí sa zapojili do záchranných a pátracích prác.



Niekoľko tamojších oblastí vrátane okresov Satara a Raigad zaznamenávajú v posledných dvoch dňoch silné dažde, ktoré v mnohých oblastiach spôsobili povodne. Indický meteorologický úrad vydal červenú výstrahu pre šesť regiónov v štáte Maháraštra, čo naznačuje, že silné dažde budú pretrvávať aj počas nasledujúcich dní.



Monzúnové obdobie trvá v južnej Ázii obvykle od júna do septembra. Tieto dažde sú síce dôležité pre miestne poľnohospodárstvo, opakovane však napáchajú aj veľké škody.