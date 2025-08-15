< sekcia Zahraničie
Počet obetí monzúnových dažďov v Pakistane sa vyšplhal na takmer 200
Najmenej 180 mŕtvych zaznamenali úrady v hornatej provincii Chajbar Paštúnchvá
Autor TASR
Islamabad 15. augusta (TASR) - Zosuvy pôdy a lokálne prívalové povodne zapríčinené silnými monzúnovými dažďami si na severozápade Pakistanu vyžiadali za posledných 24 hodín už takmer 200 životov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Najmenej 180 mŕtvych zaznamenali úrady v hornatej provincii Chajbar Paštúnchvá. Ďalších deväť ľudí zahynulo v Pakistanom kontrolovanej časti regiónu Kašmír. V oblasti Gilgit-Baltistan na severe Pakistanu zomrelo dosiaľ najmenej päť ľudí.
Väčšina obetí zahynula v dôsledku lokálnych prívalových povodní a zrútení domov. Medzi mŕtvymi je aj 19 žien a 17 detí. Najmenej 28 ďalších osôb utrpelo zranenia.
V dôsledku zlého počasia počas záchrannej misie v provincii Chajbar Paštúnchvá zahynulo pri páde vládneho vrtuľníka päť ľudí vrátane dvoch pilotov, uviedla vo vyhlásení provinčná vláda.
Monzúnové obdobie prináša do Pakistanu približne 80 percent ročných zrážok a trvá od júna do septembra. Tieto zrážky sú síce podľa AFP nevyhnutné pre poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť, no zároveň so sebou prinášajú aj skazu. V roku 2022 postihli monzúnové povodne tretinu Pakistanu a vyžiadali si 1700 životov.
Prudké dažde, ktoré sužujú Pakistan od začiatku letného monzúnu a ktoré úrady označili za nezvyčajné, si vyžiadali viac ako 320 obetí, z toho takmer polovica sú deti.
AFP konštatuje, že Pakistan je jednou z najzraniteľnejších krajín voči dôsledkom klimatickej zmeny a 255 miliónov jeho občanov je vystavených čoraz častejším extrémnym výkyvom počasia.
Najmenej 180 mŕtvych zaznamenali úrady v hornatej provincii Chajbar Paštúnchvá. Ďalších deväť ľudí zahynulo v Pakistanom kontrolovanej časti regiónu Kašmír. V oblasti Gilgit-Baltistan na severe Pakistanu zomrelo dosiaľ najmenej päť ľudí.
Väčšina obetí zahynula v dôsledku lokálnych prívalových povodní a zrútení domov. Medzi mŕtvymi je aj 19 žien a 17 detí. Najmenej 28 ďalších osôb utrpelo zranenia.
V dôsledku zlého počasia počas záchrannej misie v provincii Chajbar Paštúnchvá zahynulo pri páde vládneho vrtuľníka päť ľudí vrátane dvoch pilotov, uviedla vo vyhlásení provinčná vláda.
Monzúnové obdobie prináša do Pakistanu približne 80 percent ročných zrážok a trvá od júna do septembra. Tieto zrážky sú síce podľa AFP nevyhnutné pre poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť, no zároveň so sebou prinášajú aj skazu. V roku 2022 postihli monzúnové povodne tretinu Pakistanu a vyžiadali si 1700 životov.
Prudké dažde, ktoré sužujú Pakistan od začiatku letného monzúnu a ktoré úrady označili za nezvyčajné, si vyžiadali viac ako 320 obetí, z toho takmer polovica sú deti.
AFP konštatuje, že Pakistan je jednou z najzraniteľnejších krajín voči dôsledkom klimatickej zmeny a 255 miliónov jeho občanov je vystavených čoraz častejším extrémnym výkyvom počasia.