Počet obetí na civilný konvoj pri Záporoží stúpol na najmenej 25

Moskva 30. septembra (TASR) - Na najmenej 25 stúpol počet obetí piatkového útoku na civilný humanitárny konvoj pri ukrajinskom meste Záporožie, ku ktorému došlo len niekoľko hodín pred oficiálnou anexiou štyroch ukrajinských oblastí okupovaných Ruskom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Dvadsaťpäť mŕtvych a približne 50 zranených po útoku ruskej armády na humanitárny konvoj v Záporoží. Vyšetrovanie sa začalo," uviedla na platforme Telegram ukrajinský generálna prokuratúra.



Po útoku zostali na zemi ležať telá obetí v civilnom oblečení a okná na autách boli vyrazené, citovala AFP jedného zo svojich fotoreportérov.



"Nepriateľ zúri a požaduje pomstu za našu nezlomnosť a jeho zlyhania. Cynicky ničí mierumilovných Ukrajincov, pretože už dávno stratil všetko ľudské. Krvilačná zberba, definitívne zaplatíš za každý stratený ukrajinský život!" povedal v reakcii na útok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



"Nepriateľ vypálil rakety na civilný konvoj, ktorý odchádzal z centra mesta," spresnil gubernátor Záporožskej oblasti Olexandr Staruch. Proruský predstaviteľ oblasti Vladimir Rogov však zodpovednosť za útok pripísal ukrajinským vojakom.



Hovorca gubernátora Záporožskej oblasti Volodymyr Marčuk pre denník The Guardian uviedol, že k útoku došlo o 07.15 h ráno miestneho času. Na vstup na Ruskom okupované územie oblasti vtedy čakalo v rade väčšie množstvo vozidiel. Ľudia z konvoja chceli podľa neho odviezť tamojším obyvateľom humanitárnu pomoc a tých, ktorí z okupovaného územia chceli odísť, plánovali vziať so sebou.



"Udreli na ten rad so strelou S-300. Nie sú žiadne pochybnosti, že je to úmyselný vojnový zločin. Vždy hovoria, že cielia na vojenský objekt a trafia niečo iné. Ale tu v blízkosti neboli nijaké vojenské objekty. Preto išlo bez pochýb o teroristický čin," povedal Marčuk.