Počet obetí nedávneho zemetrasenia v Mjanmarsku už presiahol 3500

Na snímke poškodené budovy v kláštornom komplexe po zemetrasení v mjanmarskej metropole Nepjito v piatok 28. marca 2025. Foto: TASR/AP

Poškodené pagody po zemetrasení v mjanmarskej metropole Nepjito v piatok 28. marca 2025. Foto: TASR/AP

Nepjito 7. apríla (TASR) - Počet obetí nedávneho zemetrasenia v Mjanmarsku v pondelok stúpol na 3500, pričom 210 osôb je stále nezvestných. Najviac obetí hlásia z okolia druhého najväčšieho mesta krajiny Mandalaj, kde potvrdili až 2100 úmrtí. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila mjanmarská vláda, informuje TASR podľa agentúry DPA.Podľa portálu The Irrawaddy je miera deštrukcie na niektorých miestach katastrofálna. V 80-tisícovom meste Sagaing zemetrasenie zničilo až 80 percent všetkej infraštruktúry.Hovorca vládnucej vojenskej junty Zo Min Tchun vyhlásil, že záchranné operácie sa skončili a vláda sa už sústreďuje iba na odstraňovanie následkov škôd.Snahy záchranných zložiek a humanitárnych pracovníkov, ktorí poskytujú pomoc zasiahnutým obyvateľom, však vážne komplikujú silné dažde a vietor. Na mnohých miestach už došlo k poškodeniu stanov a provizórnych zdravotníckych zariadení zriadených medzinárodnými tímami. Meteorológovia tiež varujú pred zvýšeným rizikom záplav a zosuvov pôdy počas blížiaceho sa obdobia dažďov.Situáciu po rozsiahlej katastrofe navyše sťažujú aj časté výpadky mobilného signálu a internetu, ktoré komplikujú humanitárne operácie. Mnohí ľudia sa tiež boja vrátiť do svojich domovov pre pokračujúce dotrasy a prespávajú na uliciach.napísal na sociálnej sieti X koordinátor OSN pre núdzovú pomoc Tom Fletcher, ktorý sa nachádza v zasiahnutej oblasti.Zemetrasenie s magnitúdou 7,7 a následný otras s magnitúdou 6,4 nastali v piatok 28. marca severozápadne od miest Sagaing a Mandalaj v strednom Mjanmarsku. V dôsledku toho došlo k zrúteniu desiatok budov či poškodeniu infraštruktúry, pričom v krajine naďalej prebieha aj občianska vojna. Otrasy pocítili tiež v Thajsku, Vietname a Číne.