Počet obetí nehody člna s migrantmi v Sýrii stúpol na 94

Damask 25. septembra (TASR) - Na najmenej 94 osôb stúpol počet obetí nehody plavidla s migrantmi na mori pri sýrskom meste Tartús. Loď vyplávala začiatkom tohto týždňa z Libanonu. V nedeľu o tom informovali sýrske médiá. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



"Počet obetí sa zvýšil na 94," uviedla sýrska štátna televízia. Tamojšie úrady predtým uviedli, že pri nehode zahynulo 86 ľudí. Podľa OSN je medzi obeťami aj desať detí. Ďalších 14 osôb sa zotavuje v nemocnici, dvaja ľudia sa nachádzajú na jednotke intenzívnej starostlivosti.



Libanonská armáda uviedla, že v súvislosti s nehodou zadržala libanonského občana, ktorý sa priznal k "organizovaniu nelegálnych plavieb utečencov z Libanonu do Talianska".



Ide o doteraz najtragickejšiu plavbu z Libanonu, ktorý vlani zaznamenal prudký nárast prípadov, keď sa migranti pokúšali dostať z jeho pobrežia na preplnených člnoch do Európy. Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi označil nehodu za "srdcervúcu tragédiu".



Na palube malého člna, ktorý sa potopil pri sýrskom prístave Tartús, bolo až 150 ľudí. Na palube boli väčšinou Libanončania, Sýrčania a Palestínčania, medzi ktorými boli deti aj starší ľudia, uviedla OSN.



Libanon sužuje v súčasnosti hospodárska kríza a už dlhšie slúži ako odrazový mostík pre nebezpečnú migráciu po mori do Európy.