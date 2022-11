Počet obetí nehody malého dopravného lietadla v Tanzánii stúpol na 19

Dar es Salaam 6. novembra (TASR) - Na 19 stúpol počet obetí nedeľnej nehody malého dopravného lietadla v Tanzánii, ktoré sa zrútilo do Viktóriinho jazera pri pokuse o pristátie na letisku. Oznámil to tanzánijský premiér Kassim Majaliwa. TASR prevzala správu z agentúr AP a AFP.



"Všetci Tanzánčania sú s vami v smútku za 19 ľuďmi, ktorí prišli o život počas tejto nehody," povedal premiér davu ľudí na letisku v meste Bukoba, neďaleko ktorého došlo k havárii.



Lietadlo spoločnosti Precision Air smerovalo v nedeľu z najväčšieho tanzánijského mesta Dar es Salaam do mesta Bukoba, ležiaceho na brehoch Viktóriinho jazera.



Na palube sa podľa miestnych úradov v čase nehody nachádzalo celkovo 43 ľudí.



Predstaviteľ miestnej polície uviedol, že lietadlo narazilo na problémy a zlé počasie, keď sa nachádzalo asi 100 metrov nad zemou. Dodal, že záchranárom sa podarilo z vraku lietadla vyslobodiť pomerne dosť ľudí. Podľa jeho slov sa stroj zrútil do vody približne 100 metrov od letiska.



Precision Air je najväčšou súkromnou leteckou spoločnosťou v Tanzánii.