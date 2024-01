Počet obetí ničivého zemetrasenia v Japonsku sa vyšplhal na 100

Tokio 6. januára (TASR) - Počet obetí ničivého zemetrasenia, ktoré v pondelok zasiahlo japonskú prefektúru Išikawa, dosiahol v sobotu 100. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Počet nezvestných klesol na 211 osôb.



Japonsko počas pondelka zasiahlo viacero zemetrasení, ktoré spôsobili zosuvy pôdy, požiar a vlny cunami. Najsilnejšie z nich so silou 7,6 malo epicentrum v prefektúre Išikawa na pobreží ostrova Honšu. Záchranári vo štvrtok v tejto prefektúre vytiahli z trosiek dve staršie ženy. Šanca na nájdenie ďalších preživších je však stále menšia.



Na mieste zasahujú tisíce záchranárov z celej krajiny. Japonský premiér Fumio Kišida v utorok oznámil, že do oblasti vyslali na pomoc záchranárom aj 1000 vojakov. "Záchrana životov je našou prioritou, pričom bojujeme s časom... Je potrebné okamžite zachrániť ľudí, ktorí uviazli v (zrútených) domoch," povedal premiér.



Ochotu pomôcť Japonsku deklaroval v súvislosti so zemetrasením aj americký prezident Joe Biden. Spojené štáty v piatok oznámili pomoc vo výške 100.000 dolárov vrátane prikrývok, vody a zdravotníckeho materiálu a prisľúbili poslať aj ďalšiu pomoc.