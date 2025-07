Počet obetí ničivých povodní v Texase už presiahol 100

Washington 8. júla (TASR) - Počet obetí ničivých prívalových povodní, ktoré v piatok postihli niekoľko okresov v strednej časti amerického štátu Texas, už presiahol číslo 100. Tamojšie úrady hlásia celkovo najmenej 104 obetí na životoch, najviac z toho v okrese Kerr, kde už pátracie tímy objavili 84 mŕtvych tiel vrátane 28 detí. Stále však pokračuje rozsiahle pátranie po nezvestných a podľa úradov počet obetí určite porastie, píše TASR podľa agentúry AP.



Medzi obeťami je aj 27 účastníčok a zriadencov letného kresťanského tábora pre dievčatá Camp Mystic v zmienenom okrese Kerr v strednej časti Texasu, približuje agentúra AFP.



Miestni meteorológovia varujú pred ďalšími záplavami. Očakávajú sa totiž ďalšie dažde, čo na už beztak vodou nasýtenej pôde komplikuje pátracie práce, do ktorých sa zapájajú aj záchranári vo vrtuľníkoch, člnoch či pátracie psy.



Americký prezident Donald Trump plánuje v piatok navštíviť Texas. Informoval o tom v pondelok Biely dom, pričom zároveň odsúdil kritikov, tvrdiacich, že k údajne nedostatočným protipovodňovým varovaniam prispeli Trumpove škrty vo federálnych úradov vrátane meteorologických. „Obviňovanie prezidenta Trumpa z týchto povodní je nemravná lož a teraz - v čase celonárodného smútku - nemá nijaký zmysel,“ povedala hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.



Americká Národná meteorologická služba (NWS), ktorá mala podľa informácií denníka The New York Times pred texaskými povodňami neobsadených viacero dôležitých postov, podľa Leavittovej vydávala čo sa týka záplav „včasné a presné predpovede i varovania“.



Samotný Trump označil záplavy za katastrofu aká sa stane raz za sto rokov, ktorú „nikto nečakal“. Trump pred časom vyhlásil, že zvládanie katastrof a ich následkov by sa malo riešiť na úrovni jednotlivých štátov. Ako pripomína AFP, súvislosti s texaskými povodňami však podpísal vyhlásenie o tzv. rozsiahlej katastrofe, čím uvoľnil pre pomoc ďalšie zdroje na federálnej úrovni.



Ničivé povodne v oblasti ležiacej severozápadne od texaského mesta San Antonio vyvolala búrka, v priebehu ktorej spadlo za krátky čas toľko zrážok, čo zvyčajne za niekoľko mesiacov. V dôsledku toho stúpla hladina miestnej rieky Guadalupe za necelú hodinu o približne osem metrov.