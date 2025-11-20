< sekcia Zahraničie
Počet obetí ničivých povodní vo Vietname sa zvýšil na 41
Autor TASR
Hanoj 20. novembra (TASR) - Na najmenej 41 stúpol počet obetí rozsiahlych povodní a zosuvov pôdy vo Vietname, uviedlo vo štvrtok tamojšie ministerstvo životného prostredia s tým, že ďalších deväť ľudí je nezvestných. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Od konca októbra nepretržite prší v južnej a strednej časti krajiny. Od nedele zahynulo v dôsledku nepriaznivého počasia v šiestich vietnamských provinciách najmenej 41 ľudí. Zatopených bolo vyše 52.000 domov a takmer 62.000 ľudí sa muselo evakuovať.
Niekoľko hlavných ciest bolo zablokovaných, zatiaľ čo ďalšie cesty úrady uzavreli pre vysoké riziko zosuvov pôdy. Bez elektriny zostali milióny ľudí.
Tamojšie médiá uviedli, že štátom riadená železničná spoločnosť kvôli povodniam pozastavila prevádzku na viacerých železničných tratiach spájajúcich sever a juh.
Predstavitelia najviac povodňami postihnutých provincií - Khanh Hoa, Dak Lak a Gia Lai - dostali od vlády príkaz zmobilizovať armádu, políciu a ďalšie bezpečnostné zložky na „okamžité presídlenie a evakuáciu ľudí“ do bezpečných oblastí.
Hladina vody v rieke Ba v provincii Dak Lak vo štvrtok ráno prekonala na dvoch miestach rekord z roku 1993. Hladina rieky Cái v provincii Khanh Hoa tiež dosiahla nové maximum, uviedla národná meteorologická agentúra.
Podľa vietnamského národného štatistického úradu si prírodné katastrofy tento rok vyžiadali 279 mŕtvych alebo nezvestných a spôsobili škody vo výške najmenej 1,7 miliardy eur.
Vo Vietname najmä v období od júna do septembra bývajú výdatné dažde. Vedecké poznatky však potvrdili, že v poslednom období klimatické zmeny spôsobené človekom vedú k častejším a ničivejším extrémnym poveternostným javom.
