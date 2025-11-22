Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počet obetí ničivých povodní vo Vietname sa zvýšil na 55

Na archívnej snímke povodne. Foto: TASR - Bohdan Kopčák

Za uplynulý týždeň v niektorých častiach stredného Vietnamu, kde sa nachádzajú veľké kávovníkové plantáže, spadlo viac ako 1900 milimetrov zrážok.

Autor TASR
Hanoj 22. novembra (TASR) — Na najmenej 55 stúpol počet obetí dlhotrvajúcich dažďov, rozsiahlych povodní a zosuvov pôdy vo Vietname. Uviedol to v sobotu úrad pre zvládanie katastrof s tým, že ďalších 13 ľudí je nezvestných. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.

Takmer polovica obetí bola hlásená z provincie Dak Lak, kde zomrelo 27 ľudí, v provincii Khanh Hoa zaznamenali 14 obetí.

Vietnamská vláda odhaduje, že záplavy spôsobili ekonomické škody za približne deväť biliónov dongov (vyše 296 miliónov eur).

Zaplavených bolo viac ako 235.000 domov a takmer 80.000 hektárov poľnohospodárskej pôdy.

Vytrvalé dažde sužujú južný a stredný Vietnam od konca októbra, pričom záplavy zasiahli aj obľúbené dovolenkové destinácie. V sobotu boli neprejazdné viaceré diaľnice a bez elektriny zostalo okolo 300.000 ľudí.

Podľa štatistického úradu si prírodné katastrofy vo Vietname od januára do októbra vyžiadali 279 obetí alebo nezvestných a spôsobili škody vo výške viac ako 1,7 miliardy eur.

Vo Vietname bývajú v období od júna do septembra výdatné dažde. Klimatická zmena vyvolaná človekom podľa vedcov spôsobila, že v poslednom období sú extrémne poveternostné javy častejšie a ničivejšie.
