< sekcia Zahraničie
Počet obetí ničivých povodní vo Vietname sa zvýšil na 55
Za uplynulý týždeň v niektorých častiach stredného Vietnamu, kde sa nachádzajú veľké kávovníkové plantáže, spadlo viac ako 1900 milimetrov zrážok.
Autor TASR
Hanoj 22. novembra (TASR) — Na najmenej 55 stúpol počet obetí dlhotrvajúcich dažďov, rozsiahlych povodní a zosuvov pôdy vo Vietname. Uviedol to v sobotu úrad pre zvládanie katastrof s tým, že ďalších 13 ľudí je nezvestných. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Za uplynulý týždeň v niektorých častiach stredného Vietnamu, kde sa nachádzajú veľké kávovníkové plantáže, spadlo viac ako 1900 milimetrov zrážok.
Takmer polovica obetí bola hlásená z provincie Dak Lak, kde zomrelo 27 ľudí, v provincii Khanh Hoa zaznamenali 14 obetí.
Vietnamská vláda odhaduje, že záplavy spôsobili ekonomické škody za približne deväť biliónov dongov (vyše 296 miliónov eur).
Zaplavených bolo viac ako 235.000 domov a takmer 80.000 hektárov poľnohospodárskej pôdy.
Vytrvalé dažde sužujú južný a stredný Vietnam od konca októbra, pričom záplavy zasiahli aj obľúbené dovolenkové destinácie. V sobotu boli neprejazdné viaceré diaľnice a bez elektriny zostalo okolo 300.000 ľudí.
Podľa štatistického úradu si prírodné katastrofy vo Vietname od januára do októbra vyžiadali 279 obetí alebo nezvestných a spôsobili škody vo výške viac ako 1,7 miliardy eur.
Vo Vietname bývajú v období od júna do septembra výdatné dažde. Klimatická zmena vyvolaná človekom podľa vedcov spôsobila, že v poslednom období sú extrémne poveternostné javy častejšie a ničivejšie.
Za uplynulý týždeň v niektorých častiach stredného Vietnamu, kde sa nachádzajú veľké kávovníkové plantáže, spadlo viac ako 1900 milimetrov zrážok.
Takmer polovica obetí bola hlásená z provincie Dak Lak, kde zomrelo 27 ľudí, v provincii Khanh Hoa zaznamenali 14 obetí.
Vietnamská vláda odhaduje, že záplavy spôsobili ekonomické škody za približne deväť biliónov dongov (vyše 296 miliónov eur).
Zaplavených bolo viac ako 235.000 domov a takmer 80.000 hektárov poľnohospodárskej pôdy.
Vytrvalé dažde sužujú južný a stredný Vietnam od konca októbra, pričom záplavy zasiahli aj obľúbené dovolenkové destinácie. V sobotu boli neprejazdné viaceré diaľnice a bez elektriny zostalo okolo 300.000 ľudí.
Podľa štatistického úradu si prírodné katastrofy vo Vietname od januára do októbra vyžiadali 279 obetí alebo nezvestných a spôsobili škody vo výške viac ako 1,7 miliardy eur.
Vo Vietname bývajú v období od júna do septembra výdatné dažde. Klimatická zmena vyvolaná človekom podľa vedcov spôsobila, že v poslednom období sú extrémne poveternostné javy častejšie a ničivejšie.