Počet obetí nového KORONAVÍRUSU dosiahol 1868

Peking 18. februára (TASR) - Počet obetí epidémie nového koronavírusu v Číne presiahol v utorok 1800 po tom, ako infekcii podľahlo ďalších 93 ľudí v najviac postihnutej provincii Chu-pej v strednej časti krajiny - epicentre šírenia nákazy. Vyplýva to z oznámenia miestnych úradov, o ktorom informovala agentúra AFP.



Zdravotnícka komisia v provincii Chu-pej v každodennej aktualizácii uviedla, že počet úmrtí dosiahol 1863, pričom za uplynulých 24 hodín bolo hlásených 1807 nových prípadov nákazy.



Výskyt nových prípadov a počet ďalších úmrtí sa tak znova znížil - oproti prípadom z predošlého dňa.







Čínska Národná zdravotnícka komisia predtým oznámila, že mimo provincie Chu-pej sa počet novoinfikovaných mimo epicentra znížil, čo podľa nej je znakom toho, že situácia je pod kontrolou.



Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus však v pondelok povedal, že táto klesajúca tendencia "sa musí interpretovať veľmi opatrne". Podľa jeho slov je ešte priskoro povedať, či pokles počtu nových prípadov nákazy bude pokračovať.



Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované Covid-19, hlásili po prvý raz v decembri 2019 v čínskom meste Wu-chan, metropole provincie Chu-pej. Mimo Číny ho odvtedy zaznamenali vo viac ako 25 krajinách.



Od vypuknutia nákazy sa týmto vírusom infikovalo vyše 72.300 ľudí v pevninskej Číne, mimo nej evidujú okolo 780 infikovaných na takmer 30 miestach. Po jednom úmrtí hlásili dosiaľ Filipíny, Hongkong i Japonsko, prvú smrť mimo Ázie oznámili v sobotu vo Francúzsku, kde zomrel starší čínsky turista.



Peking 18. februára (TASR) - Riaditeľ nemocnice v čínskom meste Wu-chan, metropole stredočínskej provincie Chu-pej, považovanej za epicentrum šírenia nového koronavírusu, tomuto ochoreniu v pondelok miestneho času podľahol. S odvolaním sa na štátne médiá o tom informovala agentúra DPA.



Liou Č'-ming, riaditeľ nemocnice Wu-čchang vo Wu-chane, zomrel na nový druh koronavírusu, ktorým sa v Číne doposiaľ infikovalo vyše 72.000 ľudí, informovala čínska štátna tlačová agentúra CNS na sociálnej sieti Weibo, podobnej Twitteru. Správa bola neskôr odstránená.



Minulý týždeň čínske úrady informovali, že novým koronavírusom sa v Číne nakazilo vyše 1700 zdravotníkov, pričom najmenej šesť z nich tomuto ochoreniu podľahlo.



V utorok čínska Národná zdravotnícka komisia oznámila, že počet úmrtí dosiahol 1868, pričom za uplynulých 24 hodín bolo hlásených 1886 nových prípadov nákazy a ďalších 98 úmrtí. Od vypuknutia nákazy sa týmto vírusom podľa najnovších údajov infikovalo vyše 72.436 ľudí.



Za uplynulých niekoľko dní došlo k miernemu poklesu počtu nových prípadov nákazy, ako aj úmrtí.



Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok povedal, že hoci počet novoinfikovaných zjavne klesá, ešte je priskoro povedať, či tento pokles bude pokračovať.



Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované Covid-19, hlásili po prvý raz v decembri 2019 v čínskom meste Wu-chan, metropole provincie Chu-pej. Mimo Číny ho odvtedy zaznamenali vo viac ako 25 krajinách.



Predstavitelia čínskeho zdravotníctva vyzvali v pondelok pacientov, ktorí sa vyliečili z nákazy novým koronavírusom, aby darovali krv. Z nej sa potom môže získať plazma na liečbu iných chorých ľudí, ktorí sa nachádzajú v kritickom stave. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Výrobcovia liekov sa snažia rýchlo vyvinúť očkovaciu látku a liek na ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom, ktorý už v celej Číne usmrtil 1770 ľudí a nakazilo sa ním vyše 70.500 osôb.



Plazma od pacientov, ktorí sa vyliečili zo zápalu pľúc spôsobeného vírusom, obsahuje protilátky a tie môžu pomôcť znížiť koncentráciu vírusu u kriticky chorých pacientov. Na tlačovej konferencii to v pondelok povedala predstaviteľka čínskej Národnej zdravotníckej komisie (NHC) Kuo Jen-chung.



"Chcem vyzvať všetkých uzdravených pacientov, aby darovali svoju plazmu (tekutú zložku krvi), ktorá môže priniesť nádej kriticky chorým pacientom," uviedla.



Jedenásť pacientov v stredočínskom meste Wu-chan, ohnisku ochorenia s novým označením COVID-19, dostalo infúziu plazmy už minulý týždeň. Informáciu poskytla Sun Jen-žung z Biologického centra na ministerstve pre vedu a technológie.



"Jedného z týchto pacientov už prepustili z nemocnice, jeden je schopný vstať z postele a chodiť a ďalší sa už všetci uzdravujú," dodala Sun.



Výzva prišla niekoľko dní po tom, čo čínsky, štátom vlastnený výrobca liečiv hlásil úspešné výsledky pokusu v Prvej ľudovej nemocnici vo Wu-chane.



Spoločnosť China National Biotec Group napísala v odkaze na svojom oficiálnom účte na čínskej sociálnej sieti WeChat, že stav veľmi vážne chorých pacientov, ktorým dali infúzie plazmy, "sa zlepšil do 24 hodín".



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila, že skúmanie využitia plazmy ako lieku na nový koronavírus je "dôležité", ale upozornila, že sa musí robiť "bezpečným spôsobom".



"Je to veľmi dôležitá oblasť skúmania," povedal novinárom v Ženeve šéf programu WHO pre núdzové situácie Michael Ryan. Poukázal na to, že plazma sa už osvedčila ako účinný liek na záchranu životov v boji s celou škálou rôznych chorôb.



"Je to veľmi rozumný spôsob skúmania liečby, predovšetkým vtedy, keď nemáme vakcíny a nemáme ani špeciálne antivirotiká," dodal Ryan.



Jeho kolegyňa Sylvie Briandová, ktorá vedie útvar WHO pre pripravenosť na celosvetové nebezpečné nákazy, medzitým upozornila, že liečbu na báze plazmy môže byť ťažké rozšíriť natoľko, aby sa dostala k veľkým počtom pacientov. Zdôraznila tiež nutnosť starostlivo dodržiavať bezpečnostné postupy.



"Krvnými produktmi môžeme šíriť aj iné prenosné choroby, takže správny postup... je veľmi dôležitý," dodala pre novinármi.



Sun z Biologického centra zdôraznila, že "klinické štúdie ukázali, že infúzie plazmy (od uzdravených pacientov) sú bezpečné a účinné".



Darcovia krvi absolvujú test na uistenie, že nie sú nositeľmi koronavírusu, informoval hlavný lekár Prvej nemocnice Pekinskej univerzity Kuej-čchiang.



"Vezme sa iba plazma, nie celá krv," vysvetlil.



"Ďalšie zložky krvi, vrátane červených krviniek a krvných doštičiek, sa infúziou vrátia darcom," doplnil Kuej-čchiang.