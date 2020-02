Celkový počet obetí nového KORONAVÍRUSU SA ZVÝŠIL na 2112

Počet nových nakazení koronavírusom je najnižší za takmer celý mesiac

Do Austrálie pricestovalo takmer 200 ľudí evakuovaných z lode Diamond Princess

Novinári sa zhromaždili pred výletnou loďou Diamond Princess, ktorá kotví v japonskej Jokohame. Na palube japonskej výletnej lode Diamond Princess, ktorá je v karanténe pre šírenie koronavírusu, sa nachádza aj Slovák. Je v kontakte so Zastupiteľským úradom SR v Tokiu. Foto: TASR/AP

Peking 20. februára (TASR) - Počet obetí epidémie nového koronavírusu v Číne sa vo štvrtok zvýšil na 2112 po tom, ako infekcii podľahlo ďalších 108 ľudí v najviac postihnutej provincii Chu-pej v strednej časti krajiny - epicentre šírenia nákazy. Vyplýva to z oznámenia miestnych úradov, o ktorom informovala agentúra AFP.Najviac nových prípadov úmrtia evidovali v regionálnej metropole Wu-chan, vyplýva z dennej aktualizácie miestnych zdravotných orgánov.Výskyt nových prípadov a počet ďalších úmrtí sa tak znova zvýšil - oproti prípadom z predošlého dňa.Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované Covid-19, hlásili po prvý raz v decembri 2019 v čínskom meste Wu-chan, metropole provincie Chu-pej. Mimo Číny ho odvtedy zaznamenali vo viac ako 25 krajinách.Od vypuknutia nákazy sa týmto vírusom infikovalo vyše 75.000 ľudí v pevninskej Číne i mimo nej.Čínske úrady vo štvrtok zaznamenali najnižší počet nových prípadov nákazy koronavírusom za takmer jeden celý mesiac, píše agentúra AFP.Úrady hlásia 628 nových prípadov v najviac postihnutej provincii Chu-pej a 45 ďalších prípadov v iných častiach krajiny.Počet obetí vírusu v Číne v ten istý deň však narástol na 2118, keďže infekcii podľahlo ďalších 114 ľudí.Medzičasom zomreli aj dvaja pasažieri z výletnej lode Diamond Princess, ktorá od začiatku februára kotví v prístave japonského mesta Jokohama. Podľa miestnych médií malo ísť o dvoch japonských osemdesiatnikov, muža a ženu. Počet prípadov infekcie, ktoré sa na lodi potvrdili, v stredu stúpol na 621.Zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) varoval, že aj keď sa Číne podarilo spraviť pokrok v počte nových prípadov ochorenia, krajina ešte stále nedosiahla bod zlomu.Do austrálskeho mesta Darwin pricestovalo vo štvrtok približne 180 Austrálčanov, ktorých evakuovali z veľkej výletnej lode Diamond Princess, od začiatku februára kotviacej v prístave japonského mesta Jokohama, píše agentúra AP.Výletná loď Diamond Princess bola zakotvená v Jokohame kvôli karanténe od začiatku februára po tom, ako u niektorých cestujúcich boli potvrdené pozitívne testy na SARS-CoV-2.Agentúra AFP v noci na štvrtok informovala, že dvaja pasažieri z lode vírusu podľahli.Počet prípadov infekcie, ktoré sa na lodi potvrdili, v stredu stúpol na 621.Bývalí pasažieri z výletnej lode budú musieť stráviť ešte v karanténe dodatočných 14 dní na území Austrálie. Umiestnia ich do detenčných zariadení v tomto severoaustrálskom meste, informovali zdravotnícke úrady.Na lodi Diamond Princess sa v stredu skončila karanténa a okolo 500 pasažierov, u ktorých sa prítomnosť vírusu nepotvrdila, ju mohli opustiť.Skupina Austrálčanov sa z Japonska do vlasti dostala vo štvrtok ráno charterovým letom austrálskej vlády.Na lodi ostalo ešte 46 Austrálčanov, ktorým vírus potvrdili. O týchto ľudí sa postarajú japonskí zdravotníci.V austrálskom zariadení Howard Springs je už viac ako 200 Austrálčanov evakuovaných zo stredočínskeho mesta Wu-chan, epicentra nákazy. Obe skupiny budú od seba oddelené.Na lodi Diamond Princess, ktorá z Jokohamy vyplávala 20. januára a vrátila sa začiatkom tohto mesiaca, sa nachádzalo 3711 ľudí z 50 krajín sveta.