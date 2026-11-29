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Počet obetí októbrového útoku na kostol v Jordánsku stúpol na 10
Jordánsky súd tento mesiac odsúdil troch mužov na trest smrti obesením za októbrový smrtiaci útok na kostol na juhozápade krajiny.
Autor TASR
Ammán 29. novembra (TASR) - Na desať stúpol počet obetí októbrového útoku na kostol gréckej pravoslávnej cirkvi v Jordánsku. Riaditeľstvo verejnej bezpečnosti v nedeľu informovalo o úmrtí muža, ktorý po vyše mesiaci podľahol zraneniam, ktoré utrpel pri tejto streľbe, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Muž „zomrel na následky zranení, ktoré utrpel pri útoku z 23. októbra, keď ozbrojenci vtrhli na pohreb“, uviedlo riaditeľstvo. V čase útoku bolo podľa úradov v areáli kostola 150 až 200 ľudí. Zranenia utrpelo vyše 20 osôb.
Jordánsky súd tento mesiac odsúdil troch mužov na trest smrti obesením za októbrový smrtiaci útok na kostol na juhozápade krajiny. Podľa orgánov traja páchatelia – dvaja bratia a ich švagor – po útoku ušli a polícia ich zadržala o tri dni neskôr. Orgány ich tiež označili za stúpencov radikálnej islamistickej ideológie, informuje AFP.
Muž „zomrel na následky zranení, ktoré utrpel pri útoku z 23. októbra, keď ozbrojenci vtrhli na pohreb“, uviedlo riaditeľstvo. V čase útoku bolo podľa úradov v areáli kostola 150 až 200 ľudí. Zranenia utrpelo vyše 20 osôb.
Jordánsky súd tento mesiac odsúdil troch mužov na trest smrti obesením za októbrový smrtiaci útok na kostol na juhozápade krajiny. Podľa orgánov traja páchatelia – dvaja bratia a ich švagor – po útoku ušli a polícia ich zadržala o tri dni neskôr. Orgány ich tiež označili za stúpencov radikálnej islamistickej ideológie, informuje AFP.