Počet obetí pádu rozostavaného nákupného centra v Iráne je už 29

Teherán 29. mája (TASR) - Najmenej 29 ľudí zahynulo podľa doterajších poznatkov, keď sa v pondelok v prístavnom meste Ábádán na juhozápade Iránu zrútila nedokončená stavba desaťposchodového obchodného strediska. Podľa agentúry DPA o tom v noci na nedeľu informoval iránsky minister vnútra Ahmad Váhidí.



Na mieste nešťastia sa každý deň schádzajú demonštranti dožadujúci sa spravodlivého potrestania vinníkov, ktorí toto nešťastie zapríčinili.



Je pravdepodobné, že pod troskami sa nájdu ešte aj ďalšie telá. Záchranné práce však sťažuje a spomaľuje nebezpečenstvo, že sa zrúti ešte aj to, čo z rozostavaného spadnutého objektu zostalo stáť, vyjadril sa minister Váhidí. Citovala ho iránska tlačová agentúra Tasním.



Kritici tvrdia, že k stavebným prácam na budove nákupného centra sa pristupovalo s trestuhodnou nedbanlivosťou aj pre to, že jeho stavitelia chceli ušetriť čo najviac finančých prostriedkov. Majiteľ stavby je medzi mŕtvymi a polícia už zatkla projektanta i desať ďalších osôb, ktorých vinou mohlo k nešťastiu prísť.



V noci na sobotu použila polícia na rozohnanie davu stoviek demonštrantov protestujúcich na mieste pádu stavby dokonca slzotvorný plyn a varovné výstrely do vzduchu. Mnohí rozhnevaní ľudia skandovali pokriky "Smrť neschopným funkcionárom!" či "Neschopní funkcionári musia byť popravení!".



Demonštrácie sa konajú nielen v samotnom Ábádáne, metropole provincie Chúzestán, ale aj v ďalších iránskych mestách, spomedzi ktorých možno spomenúť Bandare Máhšahr, Isfahán, Jazd či Šáhínšahr.